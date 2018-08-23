В выходные прогнозируются дожди и до 30 градусов тепла

«Один и тот же антициклон, как, впрочем, и циклон, имеют холодную и теплую сторону. Вчера, сегодня и большинство регионов Беларуси завтра будут находиться во власти одного и того же антициклона, который, зародившись над Германией, смещался на восток через нашу страну, – рассказали в Белгидромете.

В предстоящие выходные погоду будут определять малоподвижные фронтальные системы, перемещающиеся с Западной Европы. Так, в субботу ночью в западных, а днем и в центральных районах республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах - сильные дожди. Местами грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 10 на востоке до 18 градусов на западе, днем – от 21 по северо-западу до 30 по юго-востоку. В воскресенье в западных и центральных районах ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах пройдут сильные дожди, местами грозы. Ветер будет южный, с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 12-18, днем – 18-25, по юго-востоку – 26-30 градусов.