Есть на что посмотреть

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24.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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Предприятием, специализирующимся на проектировании, производстве, поставке, послепродажном обслуживании и ремонте пожарной, специальной и специализированной техники, техники военного назначения и двойного применения, а также полуприцепов, руководит А.Е. Бабицкий.
– В нашей стране и за рубежом созданы и успешно эксплу-атируются более 100 различных модификаций автомобильной техники, – рассказывает Александр Ефимович. – Компания участвует в государственной научно-технической программе «Защита от чрезвычайных ситуаций» по созданию пожарных и аварийно-спасательных автомобилей и успешно выполняет поставленные перед ней задачи: создание модельного ряда пожарной и аварийно-спасательной техники на шасси МАЗ. В производстве применяются передовые мировые технологии и материалы отечественных и зарубежных производителей, продукция экспортируется в страны ближнего зарубежья: Россию, Молдову, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и др.
По словам руководителя, в минувшем году в «ПОЖСНАБе» увидела свет научно-исследовательская конструкторская разработка пожарного робота для работы в закрытых помещениях машинных залов атомных станций. Сначала была разработана модель, затем успешно проведены испытания, а сейчас робот задействован на ростовской атомной станции. В настоящее время в государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» рассматривается вопрос
об оснащении каждой атомной станции подобной новинкой.

 
 
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Борисовские и столичные журналисты посетили ООО «ПОЖСНАБ», начавшее свою деятельность в 2002 году. Представители СМИ ознакомились с процессом производства...
 
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