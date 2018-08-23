﻿ Старания и труд места уютные в порядок приведут. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Старания и труд места уютные в порядок приведут

24.08.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

В рейде с главным специалистом Борисовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды О.С. Кляшторной и председателем Пригородного сельисполкома Т.Ю. Слайковской побывала корреспондент «А».
– В нашей стране наведению порядка на земле, на особо охраняемых природных территориях, водных объектах, в лесах, подготовке зон и мест отдыха, созданию условий для экологического туризма, любительского рыболовства, сохранению ценных экосистем уделяется особое внимание, – отмечает Ольга Славовна. – Минприроды и его территориальными органами регулярно проводятся рейды, ведется разъяснительная работа, а в случае выявления нарушений выдаются предписания и рекомендации по устранению недостатков в установленные сроки.
По словам собеседницы, с каждым годом в Беларуси появляется все больше мест отдыха, растет уровень экологической культуры граждан, однако по-прежнему выявляются случаи безответственного отношения людей к окружающей среде. Наиболее часто встречается разведение костров в запрещенных местах, выжигание сухой растительности, мойка транспортных средств в неустановленных местах, несанкционированное размещение отходов, парковка транспортных средств в не предназначенных для этого местах или ближе 30 метров от береговой линии, повреждение и уничтожение насаждений, краснокнижных растений и др.
…Тем временем мы подъезжаем к первому месту отдыха в районе д. Житьково, расположенному в живописном уголке природы на берегу Схи, где нередко можно встретить участников турслета. Обустройством территории и ее облагораживанием по личной инициативе здесь занимаются работники Борисовского опытного лесхоза. Кстати, лесников нам посчастливилось встретить рано утром за уборкой и вывозом мусора. Чистота и ухоженность сразу же бросились в глаза. Порадовало наличие оборудованного мангала и кабин для переодевания. Отдельного внимания заслуживает неотъемлемый атрибут загородной жизни – беседка, в которой можно спрятаться от палящего солнца и проливного дождя, перекусить и выпить чая под трели птиц. По мнению проверяющей, если к следующему купальному сезону установить контейнерную площадку и туалет – мы сможем говорить о полноценной зоне отдыха.
Затем рейдовая группа побывала в Кричинском саду – на особо охраняемой природной территории на берегу Березины, закрепленной за ОАО «Пищевой комбинат «Веселово». Там мы отметили своевременность вывоза мусора и порядок. Но поскольку вместо контейнеров оборудованы бочки, председателю Веселовского сельисполкома дана рекомендация установить контейнерную площадку с раздельным сбором отходов.
В районе д. Старое Янчино, двигаясь через лес по витиеватому пути, мы познакомились с именуемым в народе «диким» местом отдыха на берегу Схи, ставшим для нас приятным сюрпризом. Детские качели, туалет, деревянные лавочки, столы и стулья, навесной мангал, заготовленные дрова, волейбольная площадка – настоящий райский уголок для отдыхающих. И хотя в будний день мы не застали людей, в выходные здесь настоящий аншлаг, невзирая на удаленность от деревни.
– Хотя мы живем в деревне, нам тоже хочется отдохнуть от суеты и хлопот, быть поближе к природе, поэтому приезжаем сюда, – делится Татьяна Слайковская. – В 2009 г. жители д. Кострица Василий Сергейчик, Владимир Юденко и мой муж Сергей обустроили здесь спуски разной сложности для катания на лыжах и трамплин, чтобы дети и взрослые могли зимой с пользой проводить время и отдыхать. Малыши, например, с удовольствием катаются на санках. Позже у активистов родилась идея обустроить это место и посещать его круглый год. С помощью неравнодушных сельчан сделали мебель из подручных материалов, привели в порядок лесную и прибрежную территорию и, конечно, водоем, чтобы купание было безопасным.
Как признается председатель сельисполкома, первое время приходилось вычислять нечистоплотных отдыхающих, проводить с ними профилактические беседы и привлекать к уборке. К слову, такая методика принесла плоды – теперь здесь чисто всегда.
– Если люди чего-то хотят, то должны действовать, а не сидеть сложа руки, – подчеркивает Татьяна Юрьевна. – Получив в Борисовском опытном лесхозе разрешение обустроить это место, жители д. Кострица начали приводить его в порядок и поддерживают в чистоте по сей день. Это место семейного отдыха – прекрасный пример того, как всеобщими усилиями можно облагородить уютный уголок природы и с удовольствием посещать его.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках акции «Отдых без вреда природе», инициированной Минприроды с целью популяризации бережного отношения граждан к окружающей среде и предупреждения...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мудрые слова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика