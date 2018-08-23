Старания и труд места уютные в порядок приведут

В рейде с главным специалистом Борисовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды О.С. Кляшторной и председателем Пригородного сельисполкома Т.Ю. Слайковской побывала корреспондент «А».

– В нашей стране наведению порядка на земле, на особо охраняемых природных территориях, водных объектах, в лесах, подготовке зон и мест отдыха, созданию условий для экологического туризма, любительского рыболовства, сохранению ценных экосистем уделяется особое внимание, – отмечает Ольга Славовна. – Минприроды и его территориальными органами регулярно проводятся рейды, ведется разъяснительная работа, а в случае выявления нарушений выдаются предписания и рекомендации по устранению недостатков в установленные сроки.

По словам собеседницы, с каждым годом в Беларуси появляется все больше мест отдыха, растет уровень экологической культуры граждан, однако по-прежнему выявляются случаи безответственного отношения людей к окружающей среде. Наиболее часто встречается разведение костров в запрещенных местах, выжигание сухой растительности, мойка транспортных средств в неустановленных местах, несанкционированное размещение отходов, парковка транспортных средств в не предназначенных для этого местах или ближе 30 метров от береговой линии, повреждение и уничтожение насаждений, краснокнижных растений и др.

…Тем временем мы подъезжаем к первому месту отдыха в районе д. Житьково, расположенному в живописном уголке природы на берегу Схи, где нередко можно встретить участников турслета. Обустройством территории и ее облагораживанием по личной инициативе здесь занимаются работники Борисовского опытного лесхоза. Кстати, лесников нам посчастливилось встретить рано утром за уборкой и вывозом мусора. Чистота и ухоженность сразу же бросились в глаза. Порадовало наличие оборудованного мангала и кабин для переодевания. Отдельного внимания заслуживает неотъемлемый атрибут загородной жизни – беседка, в которой можно спрятаться от палящего солнца и проливного дождя, перекусить и выпить чая под трели птиц. По мнению проверяющей, если к следующему купальному сезону установить контейнерную площадку и туалет – мы сможем говорить о полноценной зоне отдыха.

Затем рейдовая группа побывала в Кричинском саду – на особо охраняемой природной территории на берегу Березины, закрепленной за ОАО «Пищевой комбинат «Веселово». Там мы отметили своевременность вывоза мусора и порядок. Но поскольку вместо контейнеров оборудованы бочки, председателю Веселовского сельисполкома дана рекомендация установить контейнерную площадку с раздельным сбором отходов.

В районе д. Старое Янчино, двигаясь через лес по витиеватому пути, мы познакомились с именуемым в народе «диким» местом отдыха на берегу Схи, ставшим для нас приятным сюрпризом. Детские качели, туалет, деревянные лавочки, столы и стулья, навесной мангал, заготовленные дрова, волейбольная площадка – настоящий райский уголок для отдыхающих. И хотя в будний день мы не застали людей, в выходные здесь настоящий аншлаг, невзирая на удаленность от деревни.

– Хотя мы живем в деревне, нам тоже хочется отдохнуть от суеты и хлопот, быть поближе к природе, поэтому приезжаем сюда, – делится Татьяна Слайковская. – В 2009 г. жители д. Кострица Василий Сергейчик, Владимир Юденко и мой муж Сергей обустроили здесь спуски разной сложности для катания на лыжах и трамплин, чтобы дети и взрослые могли зимой с пользой проводить время и отдыхать. Малыши, например, с удовольствием катаются на санках. Позже у активистов родилась идея обустроить это место и посещать его круглый год. С помощью неравнодушных сельчан сделали мебель из подручных материалов, привели в порядок лесную и прибрежную территорию и, конечно, водоем, чтобы купание было безопасным.

Как признается председатель сельисполкома, первое время приходилось вычислять нечистоплотных отдыхающих, проводить с ними профилактические беседы и привлекать к уборке. К слову, такая методика принесла плоды – теперь здесь чисто всегда.

– Если люди чего-то хотят, то должны действовать, а не сидеть сложа руки, – подчеркивает Татьяна Юрьевна. – Получив в Борисовском опытном лесхозе разрешение обустроить это место, жители д. Кострица начали приводить его в порядок и поддерживают в чистоте по сей день. Это место семейного отдыха – прекрасный пример того, как всеобщими усилиями можно облагородить уютный уголок природы и с удовольствием посещать его.