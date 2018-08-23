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Ещё по тысяче тонн зерна! Водители ОАО «Звезда» отличились на отвозке

24.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Будем с хлебом – будет достаток в каждом доме, будет и песня.  Об этом всегда помнят хлеборобы, садясь за штурвал комбайна, руль грузовика, торопясь на зерноток. И справляются с важной задачей на «отлично».
Сегодня поздравления принимали водители-тысячники на отвозке зерна ОАО «Звезда» – опытный  Сергей Николаенко и молодой, но усердный Олег Катетунов.  Чтобы поддержать аграриев добрым словом, вручить подарки, на хлебную ниву приехали руководство района и хозяйства, а также молодежный лидер.

 

Ещё по тысяче тонн зерна! Водители ОАО «Звезда» отличились на отвозке
Ещё по тысяче тонн зерна! Водители ОАО «Звезда» отличились на отвозке
Ещё по тысяче тонн зерна! Водители ОАО «Звезда» отличились на отвозке

Ещё по тысяче тонн зерна! Водители ОАО «Звезда» отличились на отвозке

Ещё по тысяче тонн зерна! Водители ОАО «Звезда» отличились на отвозке

 
 
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Будем с хлебом – будет достаток в каждом доме, будет и песня.  Об этом всегда помнят хлеборобы, садясь за штурвал комбайна, руль грузовика, торопясь на зерноток. И...
 
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