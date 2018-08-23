Ещё по тысяче тонн зерна! Водители ОАО «Звезда» отличились на отвозке

Будем с хлебом – будет достаток в каждом доме, будет и песня. Об этом всегда помнят хлеборобы, садясь за штурвал комбайна, руль грузовика, торопясь на зерноток. И справляются с важной задачей на «отлично».

Сегодня поздравления принимали водители-тысячники на отвозке зерна ОАО «Звезда» – опытный Сергей Николаенко и молодой, но усердный Олег Катетунов. Чтобы поддержать аграриев добрым словом, вручить подарки, на хлебную ниву приехали руководство района и хозяйства, а также молодежный лидер.















