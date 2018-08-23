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Ещё по тысяче тонн зерна! Водители ОАО «Звезда» отличились на отвозке
24.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Будем с хлебом – будет достаток в каждом доме, будет и песня. Об этом всегда помнят хлеборобы, садясь за штурвал комбайна, руль грузовика, торопясь на зерноток. И справляются с важной задачей на «отлично».
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Будем с хлебом – будет достаток в каждом доме, будет и песня. Об этом всегда помнят хлеборобы, садясь за штурвал комбайна, руль грузовика, торопясь на зерноток. И...
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