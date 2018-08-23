На Городском Валу сносят один из старейших долгостроев столицы

Многострадальный долгострой в границах улиц Интернациональная — Городской Вал — Революционная, в строительство которого дольщики вложили миллионы долларов собственных средств, начали сносить.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

На днях на Городском Валу начались работы по демонтажу заброшенного паркинга. Когда долгострой снесут, площадку выставят на аукцион для последующей застройки.

Объект изначально состоял из двух частей: трехэтажного здания с мансардой по Интернациональной, 3 и строящегося здания во дворе, ставшего впоследствии долгостроем. Сейчас сносят долгострой, а здание по улице Интернациональной оставят — у него есть застройщик.



Так много лет выглядела эта площадка до сноса. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним , история дольщиков бизнес-центра «Верхний город» стала резонансной, когда один из соучредителей ООО «Сулона» Сергей Демчук получил срок за то, что присвоил деньги дольщиков. Осенью 2016 года земля у «Сулоны» была изъята Мингорисполкомом для последующей продажи с аукциона.

До этого обманутые дольщики предпринимали несколько попыток достроить здание, но у них ничего не вышло.

Справка Еще в 80-е годы во дворах между улицами Интернациональной и Городской Вал город начал строить гостиницу. Из-за развала Союза объект превратился в долгострой, который в 2001 году выкупило ООО «Сулона». Треть этой компании принадлежала бизнесмену Сергею Демчуку, которого весной 2015 года приговорили к 8 годам лишения свободы за мошенничество. По инициативе «Сулоны» гостиницу перепрофилируют в бизнес-центр «Верхний город», возведение которого начинается лишь в 2005 году после длительных проволочек с документами и согласованиями. Сергей Демчук привлекает к проекту инвестиции других фирм и ИП, обещая им офисы в новом восьмиэтажном здании. За три года дольщики перечисляют ООО «Сулона» почти 36 миллиардов рублей — это 16,8 миллиона долларов (по курсу на момент оплаты). Из них реально на строительство бизнес-центра уходит 6,5 миллиона долларов. Остальные средства, согласно материалам уголовного дела, Сергей Демчук «пускает в оборот»: часть из них идет на финансирование другого объекта — жилого дома на улице Киселева, а часть выдает в качестве займов юрлицам, которые также были подконтрольны бизнесмену. В конце 2010 года дольщики, пять лет ожидавшие окончания строительства бизнес-центра, обращаются к президенту с просьбой разрешить самостоятельно достроить объект. В 2012 году, воспользовавшись предложением Администрации президента, дольщики создают «ОО «Защита прав дольщиков бизнес-центра «Верхний город», выкупают часть ООО «Сулона» и становятся новым инвестором бизнес-центра. Все планы меняются из-за ареста Сергея Демчука, поскольку на все объекты, к которым имели отношение контролируемые им компании, наложены аресты. Несколько попыток достроить объект не увенчались успехом. Осенью 2016 года земля у «Сулоны» была изъята Мингорисполкомом. И вот в феврале 2018 года становится известно, что принято решение о сносе долгостроя.