На Городском Валу сносят один из старейших долгостроев столицы

Многострадальный долгострой в границах улиц Интернациональная — Городской Вал — Революционная, в строительство которого дольщики вложили миллионы долларов собственных средств, начали сносить.
На днях на Городском Валу начались работы по демонтажу заброшенного паркинга. Когда долгострой снесут, площадку выставят на аукцион для последующей застройки.
Объект изначально состоял из двух частей: трехэтажного здания с мансардой по Интернациональной, 3 и строящегося здания во дворе, ставшего впоследствии долгостроем. Сейчас сносят долгострой, а здание по улице Интернациональной оставят — у него есть застройщик.
Напомним, история дольщиков бизнес-центра «Верхний город» стала резонансной, когда один из соучредителей ООО «Сулона» Сергей Демчук получил срок за то, что присвоил деньги дольщиков. Осенью 2016 года земля у «Сулоны» была изъята Мингорисполкомом для последующей продажи с аукциона.
До этого обманутые дольщики предпринимали несколько попыток достроить здание, но у них ничего не вышло.
Справка
Еще в 80-е годы во дворах между улицами Интернациональной и Городской Вал город начал строитьгостиницу. Из-за развала Союза объект превратилсяв долгострой, который в 2001 году выкупило ООО «Сулона». Треть этой компании принадлежала бизнесмену Сергею Демчуку,которого весной 2015 года приговорили к 8 годам лишения свободы за мошенничество.
По инициативе «Сулоны» гостиницу перепрофилируют в бизнес-центр«Верхний город»,возведениекоторогоначинается лишь в 2005 году после длительныхпроволочекс документами и согласованиями.Сергей Демчук привлекает к проекту инвестиции других фирм и ИП, обещая им офисы в новом восьмиэтажном здании.
Затригодадольщики перечисляют ООО «Сулона»почти 36 миллиардов рублей — это 16,8 миллиона долларов (по курсу на момент оплаты).Из них реально на строительство бизнес-центра уходит 6,5 миллиона долларов. Остальные средства, согласно материалам уголовного дела, Сергей Демчук «пускает в оборот»:часть из них идет на финансирование другого объекта — жилого дома на улице Киселева, а часть выдает в качестве займов юрлицам, которые также были подконтрольны бизнесмену.
В конце 2010 года дольщики, пять лет ожидавшие окончания строительства бизнес-центра, обращаются к президентус просьбойразрешитьсамостоятельно достроить объект.
В 2012 году, воспользовавшись предложением Администрации президента, дольщики создают «ОО «Защита прав дольщиков бизнес-центра «Верхний город»,выкупают часть ООО «Сулона»и становятся новым инвесторомбизнес-центра.
Все планы меняются из-за ареста Сергея Демчука, посколькуна все объекты, к которым имели отношение контролируемые им компании,наложены аресты.
Несколько попыток достроить объект не увенчались успехом. Осенью 2016 года земля у «Сулоны» была изъята Мингорисполкомом. И вот в феврале 2018 года становится известно, что принято решение о сносе долгостроя.