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Скоро в школу, за окнами август

24.08.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Скоро в школу, за окнами август

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в Могилёвской области пройдут в субботу, 1 сентября, в этот же день учителя проведут и первый урок, он будет посвящен Году малой родины. Предметный учебный год начнется  с понедельника, 3 сентября. Всего в Могилёвской области в новом учебном 2018/2019 году будут работать 379 учреждений общего среднего и специального образования, в том числе 319 школ и 16 гимназий. В новом учебном году по всей области за парты сядет около 110 тысяч школьников, первый звонок прозвенит для 11 тысяч первоклашек, в десятый класс пойдет 6 тысяч человек, сообщает mogilevnews.by.

Из нововведений этого учебного года: все учреждения общего среднего образования могут, начиная с 8-го класса, выделять часы на допрофильную подготовку учащихся; 10-классники, не обучающиеся в профильных классах, имеют возможность получить рабочую профессию на уроках трудового обучения; в ряде школ области вводятся (по аналогии с классами педагогическими) профильные аграрные классы.

В Глусском районе в новом учебном году в учреждениях образования будет учиться около 1 440 школьников, впервые придет и сядет за парты 146 первоклассников.

Т. ЛУКАШЕВИЧ

 
 
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Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в Могилёвской области пройдут в субботу, 1 сентября, в этот же день учителя проведут и первый урок, он будет...
 
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