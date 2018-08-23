Скоро в школу, за окнами август





Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в Могилёвской области пройдут в субботу, 1 сентября, в этот же день учителя проведут и первый урок, он будет посвящен Году малой родины. Предметный учебный год начнется с понедельника, 3 сентября. Всего в Могилёвской области в новом учебном 2018/2019 году будут работать 379 учреждений общего среднего и специального образования, в том числе 319 школ и 16 гимназий. В новом учебном году по всей области за парты сядет около 110 тысяч школьников, первый звонок прозвенит для 11 тысяч первоклашек, в десятый класс пойдет 6 тысяч человек, сообщает mogilevnews.by.

Из нововведений этого учебного года: все учреждения общего среднего образования могут, начиная с 8-го класса, выделять часы на допрофильную подготовку учащихся; 10-классники, не обучающиеся в профильных классах, имеют возможность получить рабочую профессию на уроках трудового обучения; в ряде школ области вводятся (по аналогии с классами педагогическими) профильные аграрные классы.

В Глусском районе в новом учебном году в учреждениях образования будет учиться около 1 440 школьников, впервые придет и сядет за парты 146 первоклассников.

Т. ЛУКАШЕВИЧ