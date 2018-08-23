В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дрибинская районная организация РОО «Белая Русь» проводит акцию «Соберем портфель в школу» В преддверии нового учебного года районная организация общественного объединения «Белая Русь» проводит акцию «Соберем портфель в школу». Акция продлится до 1...

В преддверии нового учебного года районная организация общественного объединения «Белая Русь» проводит акцию «Соберем портфель в школу». Акция продлится до 1 сентября. Главная цель, которую ставит перед собой районная организация — оказать адресную помощь в подготовке к новому учебному году детям из семей, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально неблагополучным семьям.Вчера председатель организации Татьяна Бричикова одной из первых посетила семью, в которой воспитываются две школьницы — Дарья и Анастасия, обе ученицы младших классов. Старшая Дарья пойдет во второй класс, а вот Анастасия в школу идет впервые, чему очень рада. Канцелярские принадлежности, которые подарили девочкам, будут очень кстати при подготовке к школе.В этот день Дарья с мамой уехали в областной центр, поэтому подарки за себя и сестру принимала будущая первоклассница Анастасия — вежливая симпатичная девочка, которая несколько раз поблагодарила за подарки.Шестнадцать канцелярских наборов подготовила для школьников Дрибинщины районная организация «Белая Руси». В составе наборов тетради и альбомы для рисования, карандаши, краски, обложки на тетради и др. В общем, все то, что может пригодиться с первых дней занятий в школе.Анна НЕЧАЙ