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Более пяти с половиной часов работники лесной охраны тушат пожар в Полесском лесхозе

24.08.2018 18:37 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 24 августа. Крупное возгорание произошло сегодня на болотистой местности вблизи деревни Ольманы Столинского района Брестской области.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба Минлесхоза, площадь пожара пока уточняется. На момент прибытия первого подразделения из работников лесной охраны Полесского лесхоза очаг уже составлял 5 га. Обнаружить его удалось директору лесхоза во время патрулирования.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Данная местность пользуется популярностью среди ягодников, вероятнее всего, источником пожара могла стать незатушенная сигарета.

Как отмечают в Минлесхозе, ситуацию существенно осложняет отсутствие лесохозяйственных дорог. На данный момент добраться до очага возгорания можно только пешком или на вездеходе. Кроме того, быстрому распространению огня способствует сильный ветер.

На данный момент на ликвидации пожара задействованы 18 работников Полесского лесхоза, а также вездеход. Своих работников на тушение пожара также направили Столинский и Лунинецкий лесхозы.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 августа. Крупное возгорание произошло сегодня на болотистой местности вблизи деревни Ольманы Столинского района Брестской области. Как сообщила...
 
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