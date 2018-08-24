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По данным правозащитников, задержанных у Дома правосудия в Минске активистов отправили "на сутки" (дополнено)
24.08.2018 18:11 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 августа. Задержанных 24 августа у Дома правосудия в Минске активистов отправили в изолятор временного содержания на Окрестина, сообщает правозащитный сайт
После оглашения приговора по делу лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика возле Дома правосудия, где проходил процесс, общественные активисты провели пикет в поддержку независимого профсоюза. Они развернули бело-красно-белые флаги, флаги профсоюза РЭП и "Европейской Беларуси". Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с сотрудниками ОМОНа, которые задержали активных пикетчиков.
По данным правозащитников, задержано 11 человек: Алесь Абрамович (Борисов), Ольга Николайчик, Леонид Кулаков, Майя Наумова, Владимир Невмержицкий, Павел Мрочко (Брест), Александр Чмыхов (Бобруйск), Максим Винярский, Николай Статкевич, Тамара Зайцева (Калинковичи), Андрей Хренков. Всех доставили в УВД Московского района Минска.
По информации правозащитников, у мужчин в РУВД забрали шнурки, а один из сотрудников управления сообщил, что всех задержанных "оформляют на сутки" и ждать их сегодня не имеет смысла. Вероятно, в понедельник, 27 августа, состоятся суды.
Как сообщил БелаПАН журналист Илья Добротвор, одного из задержанных — Алеся Абрамовича — отпустили из РУВД. Тем не менее 27 августа над ним состоится суд.
Остальные задержанные скорее всего проведут время до понедельника в ИВС. По информации Добротвора, в отношении участников сегодняшней акции составлены протоколы за участие в несанкционированном мероприятии.
Сергей Королевич, БелаПАН.
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По данным правозащитников, задержанных у Дома правосудия в Минске активистов отправили "на сутки" (дополнено)
Минск, 24 августа. Задержанных 24 августа у Дома правосудия в Минске активистов отправили в изолятор временного содержания на Окрестина, сообщает правозащитный сайт...
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