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Посмотрите на альтернативную детскую площадку в Сельхозпоселке

25.08.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В Сельхозпоселке частная школа установила детскую альтернативную площадку, на которую пускают всех детей. Мы посмотрели, как она выглядит, и узнали, что здесь появится еще.


В Сельхозпоселке на проезде Измайловском появилась новая детская площадка, которая заметно отличается от привычных горок и качелей. Комплекс установила частная школа «Город солнца» во дворе за учреждением. Хоть площадка и находится за забором, доступ к ней не ограничен, калитка всегда открыта.

Сейчас здесь есть три площадки: вертикальный лабиринт, пирамида из покрышек и «Белорусские джунгли». Чуть позже еще появятся качели. Всего же по задумке возле школы должно быть семь разных элементов. Детский комплекс сформируют полностью уже в следующем году.


Сейчас на площадку приходят дети со всего Сельхозпоселка. Лабиринт больше всего нравится ребятам младшего возраста.

А на «Белорусские джунгли» в первую очередь залазят подростки лет тринадцати и играют в догонялки.


Основатель школы Геннадий Есис говорит, что отличие альтернативной площадки от обычных в том, что она не только оригинальна, но еще и функциональна для детей. Архитектором учтены физиологические особенности ребенка, чтобы нагружались все группы мышц, чтобы происходило правильное распределение физической нагрузки.

— Учитывались и вопросы безопасности и того, чтобы это развивало физически детей. У нас проходит также экошкола, мы учим детей сортировать мусор, рассказываем о том, как важно соблюдать чистоту. Так как существует проблема утилизации шин, мы нашли способ их так применить и показать это детям.




По словам собеседника, деньги на проектирование и установку собирали школа и родители.

Создание площадки не заняло много времени. Около двух недель над проектированием работал архитектор, параллельно шло согласование, около месяца ушло на установку и крепление. А потратили на площадку порядка 4 тысяч долларов.

— По поводу согласований никаких вопросов к нам не было. Сквер, где установлена площадка, административно закреплен за нашей школой. Мы написали письмо, в котором указали, что хотели бы установить детский комплекс и обязуемся обеспечить безопасность. От властей мы получили согласие.


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Теги: Минск
 
 
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Проектом и установкой альтернативной площадки занималась частная школа.
 
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