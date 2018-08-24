В карьере на Горецкого утонул девятиклассник

24 августа в карьере на улице Горецкого в Минске утонул 15-летний подросток из Витебской области. Об этом TUT.BY сообщили в Минском городском управлении МЧС.



Фото: МЧС Минска

Сообщение об утонувшем ребенке в техническом водоеме на улице Горецкого поступило 24 августа около трех часов дня. Спасатели обнаружили и вытащили из воды тело 15-летнего подростка. Девятиклассник не местный — он приехал из города Бешенковичи Витебской области.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, купаться в техническом водоеме на улице Горецкого запрещено. В июне в нем за сутки утонули двое мужчин.