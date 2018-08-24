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В карьере на Горецкого утонул девятиклассник
25.08.2018 08:06 — Новости Общества | Tut.by
24 августа в карьере на улице Горецкого в Минске утонул 15-летний подросток из Витебской области. Об этом TUT.BY
Сообщение об утонувшем ребенке в техническом водоеме на улице Горецкого поступило 24 августа около трех часов дня. Спасатели обнаружили и вытащили из воды тело 15-летнего подростка. Девятиклассник не местный — он приехал из города Бешенковичи Витебской области.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, купаться в техническом водоеме на улице Горецкого запрещено. В июне в нем за сутки
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Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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