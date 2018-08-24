В Барановичах возбудили уголовное дело за угрозу убийством подростку

39-летний житель Барановичей подозревается в угрозе убийством 15-летнему школьнику, сообщает газета «Наш край».

Женщина со своим 15-летним сыном находилась в квартире бывшего сожителя в одном из многоквартирных домов улицы 50 лет ВЛКСМ, сообщила официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская.

— Бывший сожитель женщины, неработающий и ранее судимый 39-летний житель города Барановичи, в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказывает Анастасия Гурская. — В какой-то момент между подростком и нетрезвым мужчиной разгорелась ссора, в ходе которой бывший сожитель схватил в руки нож и, направив его в сторону несовершеннолетнего, угрожал ему убийством.

Чтобы утихомирить разбушевавшегося мужчину, мать подростка вызвала сотрудников милиции.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса Беларуси (угроза убийством). Подозреваемому грозит до шести месяцев ареста.