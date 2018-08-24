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Первый трансграничный фестиваль малых рек Беларусь – Украина прошёл в Пинском районе (фоторепортаж)

25.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Первый трансграничный фестиваль малых рек Беларусь – Украина прошёл в Пинском районе (фоторепортаж)
В тот день на стадионе в Пинковичах не было скучно ни детям, ни взрослым. Каждый мог найти себе занятие по душе, попеть, потанцевать, повеселиться, пообщаться с друзьями. 22 августа на Пинщине проходил Первый трансграничный фестиваль малых рек Беларусь – Украина. Он проводится в рамках проекта «Трансграничные водные инспекторы».

Инициатива направлена на сохранение малых рек бассейна реки Припять, которая протекает в Пинском районе Беларуси и Любешовском Украины.

Фестиваль малых рек стал завершением трансграничного летнего лагеря, который проходил в д. Каллауровичи. 160 школьников из Пинского и Любешовского районов стали участниками 20 экологических постов и следили за состоянием малых рек Припяти в населенных пунктах, где живут.

Участников фестиваля поприветствовал начальник главного управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Василий Колб и зачитал поздравительный адрес от имени министра Андрея Худыка:

– Водные ресурсы являются национальным достоянием во всех странах мира. Поэтому вопросы эффективного управления ими являются важной стратегической задачей для любого государства, особенно в условиях изменяющегося климата. Беларусь – край тысячи рек и озер. Нашу страну называют синеокой еще и благодаря многочисленным водотокам, основная часть которых относится к малым рекам. Трудно переоценить роль малых рек – на их берегах мы получаем заряд бодрости и здоровье. Малые реки с их живописными берегами служат украшением ландшафта. Идея выбора места для проведения такого мероприятия с участием подрастающего поколения дополнительно придает фестивалю энергии, направленной на единение и консолидацию усилий по сохранению малых рек в наших регионах.

С праздником участников фестиваля поздравили заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский и заместитель главы Любешовской районной государственной администрации Ольга Кух. Они отметили, что все дети остались очень довольны, получили массу впечатлений. То время, что они провели в лагере, дало позитивные результаты. Ребята приобрели определенные знания и навыки, познакомились с новыми людьми, обрели друзей, с которыми они будут общаться еще долго.

На фестивале царила удивительная атмосфера – поистине дружелюбная и создающая хорошее настроение всем, кто сюда пришел. Это был настоящий семейный праздник. На протяжении всего фестиваля работало несколько площадок. На мастер-классах можно было научиться делать украшения из травы и сена, отправить открытку по «зеленой почте» и заняться росписью эко-сумок. А сколько было желающих получить «украшение» от мастера по аквагриму и росписи хной! Вместе с уличным художником Bazinatо гости создавали эко-инсталляцию из ивовых прутьев. С каким азартом ребята участвовали в конкурсах и викторинах! Здесь они смогли применить все свои полученные во время трансграничного лагеря знания, которые особенно пригодились при проведении игры-эстафеты «Сортировка» (разложить мусор по нужным пакетам).

Параллельно с конкурсами и мастер-классами проходил концерт белорусских и украинских музыкальных групп. «На ура» принимали коллективы «Явар ды Калiна» Красичинского СДК, белорусские «Recha» и «Vibeclub»,  «Колір» и «One Light Inside» из Украины.

В заключение фестиваля состоялась церемония вручения дипломов участникам трансграничного лагеря. От Пинского района ими стали представители Стытычевской, Купятичской, Ставокской, Чуховской, Высоковской, Каллауровичской, Погост-Загородской, Бобриковской, Лыщенской, Лопатинской средних школ. Мероприятие продолжилось концертом музыкальных коллективов.

Инна УРБАНОВИЧ.
Фото автора.

 
 
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