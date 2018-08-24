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Пинский районный центр занятости посодействует безработным жителям района в трудоустройстве

25.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Пинский районный центр занятости посодействует безработным жителям района в трудоустройстве
К сведению жителей района!

Если вы испытываете затруднения в поиске работы, обращайтесь в управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома (отдел занятости) по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. 18, контактные телефоны: 32-22-87,  32-22-12, 31-60-45.

Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома оказывает гражданам следующие услуги:

  • информирование о наличии свободных рабочих мест (вакансий);
  • содействие в трудоустройстве на вакансии, предоставленные нанимателями, на постоянную работу и временные оплачиваемые общественные работы;
  • содействие в прохождении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных;
  • содействие в организации предпринимательской деятельности с оказанием финансовой поддержки в виде субсидии;
  • содействие в переселении безработных и членов их семей на новое место жительства и работы.

Все услуги, в том числе и профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных, оказываются бесплатно.

 
 
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> К сведению жителей района! Если вы испытываете затруднения в поиске работы, обращайтесь в управление по труду, занятости и социальной защите Пинского...
 
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