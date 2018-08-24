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Пинский районный центр занятости посодействует безработным жителям района в трудоустройстве
25.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Если вы испытываете затруднения в поиске работы, обращайтесь в управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома (отдел занятости) по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. 18, контактные телефоны: 32-22-87, 32-22-12, 31-60-45.
Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома оказывает гражданам следующие услуги:
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> К сведению жителей района! Если вы испытываете затруднения в поиске работы, обращайтесь в управление по труду, занятости и социальной защите Пинского...
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