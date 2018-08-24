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ИМНС по Пинскому району напомнила о необходимости уплаты имущественных налогов

25.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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ИМНС по Пинскому району напомнила о необходимости уплаты имущественных налогов
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району напоминает о необходимости уплаты налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за пользование земельными участками в 2018 году за расположенные на территории Пинского района земельные участки и объекты недвижимого имущества, принадлежащие индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, получившим письменные извещения на уплату имущественных налогов посредством РУП «Белпочта».

Гражданам, подключившимся к Интернет-сервису «Личный кабинет плательщика для физических лиц» на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь следует, используя полученные логин и пароль, войти в «Личный кабинет плательщика», просмотреть или распечатать (при необходимости) извещения на уплату налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц.

Уплату налогов можно произвести наличными денежными средствами в отделениях банков и почтовой связи Пинского района и г. Пинска, в сельских исполнительных комитетах Пинского района, а также безналичным путем, используя банковскую карточку, с помощью платежно-справочных терминалов РУП «Белпочта», из личного кабинета плательщика, инфокиосков ОАО «Беларусбанк», а также через Интернет-банкинг.

Предлагаем произвести уплату имущественных налогов и арендной платы за землю заблаговременно, не откладывая на последние дни.

Для получения более подробной информации по уплате имущественных налогов за объекты недвижимого имущества, расположенные на территории населенных пунктов Пинского района, гражданам и ИП следует обращаться в соответствующие сельсоветы по месту расположения зданий (построек) и земельных участков либо в ИМНС Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31 либо по телефонам: (8-0165) 32-20-63, 65-39-41, 65-95-38, 31-71-43, 65-95-44.

 
 
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