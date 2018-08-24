Областная инспекция Госстандарта провела испытания зарядных устройств для телефонов. И результаты оказались неутешительными



Каждый сталкивался с разрядкой смартфона в самый неподходящий момент, когда времени на подзарядку катастрофически не хватает. В такие минуты хватается первое попавшееся под руку зарядное устройство, подключается и начинается отсчет времени. Иногда процесс происходит быстро, а зачастую предательски долго. Именно поэтому важно иметь надежное зарядное устройство. Отлично, если оригинальная зарядка сохранилась, но что делать, если она утеряна или сломана? Тогда покупка новой встает вопрос не только сохранности работоспособности телефона, но и собственного комфорта.

Брестской областной инспекцией Госстандарта были выборочно отобраны и проведены испытания на соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) сетевых зарядных устройств торговых марок: hoco, VSP BaraSCObyVespa, atomic, PRIMELINE, изготовленных в Китае.

Испытания продукции показали, что сетевые зарядные устройства не соответствуют требованиям безопасности:

термопластичные части, удерживающие элементы первичной цепи, не устойчивы к чрезмерному нагреву;

создаваемые электромагнитные помехи на сетевых зажимах превышают допустимые нормы;

по помехоустойчивости (при воздействии микросекундных импульсных помех большой энергии образец вышел из строя).

Из вышеуказанного хочется обратить внимание покупателей – при выборе сетевых зарядных устройств необходимо отдавать предпочтение устройствам проверенных временем производителей.