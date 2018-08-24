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Областная инспекция Госстандарта провела испытания зарядных устройств для телефонов. И результаты оказались неутешительными
25.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Брестской областной инспекцией Госстандарта были выборочно отобраны и проведены испытания на соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) сетевых зарядных устройств торговых марок: hoco, VSP BaraSCObyVespa, atomic, PRIMELINE, изготовленных в Китае.
Испытания продукции показали, что сетевые зарядные устройства не соответствуют требованиям безопасности:
Из вышеуказанного хочется обратить внимание покупателей – при выборе сетевых зарядных устройств необходимо отдавать предпочтение устройствам проверенных временем производителей.
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Областная инспекция Госстандарта провела испытания зарядных устройств для телефонов. И результаты оказались неутешительными
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