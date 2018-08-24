Сотрудники отдела статистики Пинска и Пинского района недавно отметили профессиональный праздник



Официальным днем создания органов государственной статистики в Республике Беларусь считается 23 августа 1920 года, когда Военно-революционный комитет ССРБ принял постановление о формировании статистических учреждений на территории республики.

В Республике Беларусь производство официальной статистической информации осуществляет Национальный статистический комитет (Белстат). Белстат формирует статистику о Беларуси: сколько нас, какие мы, как мы живем и трудимся.





В городе Пинске статистическую деятельность осуществляет отдел статистики г. Пинска и Пинского района.

— Основная наша работа — это сбор и обработка централизованной государственной статистической отчетности от респондентов, — рассказала корреспонденту pinsknews.by начальник отдела статистики г. Пинска и Пинского района Н.В. Белинская. — Респонденты представляют в наш адрес отчеты в основном в виде электронного документа с использованием специализированного программного обеспечения.

С апреля 2017 года доступно формирование и представление первичных статистических наблюдений в виде электронного документа в режиме on-line.

Специалисты отдела ведут также наблюдение за ценами (тарифами) на товары и услуги, оказываемые населению города Пинска, проводят обследования домашних хозяйств по уровню жизни в городе Пинске и в Пинском районе, обследования личных подсобных хозяйств граждан, постоянно проживающих в сельской местности, проводят выборочные обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения в городе и в районе, обследования об объемах продаж товаров индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на рынках и в торговых центрах города.

В 2019 году в Республике Беларусь пройдет очередная перепись населения. При этом ответственным за выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением переписи населения, является Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

Для осуществления координации и обеспечения согласованных действий территориальных органов государственной статистики и местных исполнительных и распорядительных органов решением Пинского районного исполнительного комитета создана временная районная комиссия по содействию переписи населения Пинского района 2019 года, разработан и утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению переписи населения Пинского района 2019 года.

Календарный план предусматривает перечень основных мероприятий по подготовке и проведению переписи населения, сроки их выполнения, а также закрепляет ответственных за выполнение того или иного мероприятия.

В соответствии с Календарным планом в 2018 году проводится работа по упорядочению названий улиц, нумерации домов и квартир в районе.

Работники отдела статистики проверяют в крупных населенных пунктах жилые дома на наличие аншлагов с наименованием элемента улично-дорожной сети, номерного знака на доме, знака с номерами квартир на подъезде многоквартирного дома.

Вторым важным мероприятием 2018 года, связанным с подготовкой к переписи населения с привлечением дополнительно работников, является проверка регистраторами адресного хозяйства района.

— Регистраторы – люди, осуществляющие составление списков домов и помещений в них. В целом по Пинскому району необходимо привлечь 5 человек. Работа эта будет проведена с 6 по 30 ноября, — подытожила беседу начальник отдела статистики г. Пинска и Пинского района Н.В. Белинская и призвала жителей района с пониманием отнестись к данному мероприятию.