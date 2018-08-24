Пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич уже 7 дней в полете вокруг света . Их Cessna 182T пролетела 9 тысяч километров. 43 часа пилоты провели в воздухе. Это треть маршрута. Во время самого тяжелого перелета из Тынды в Магадан пилоты рассказали пользователям TUT.BY про свой быт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еда за штурвалом, зарядка и туалет. Пилоты кругосветки Центер и Борисевич рассказали о своем быте Пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич уже 7 дней в полете вокруг света. Их Cessna 182T пролетела 9 тысяч километров. 43 часа пилоты провели в воздухе. Это треть...