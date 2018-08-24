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Еда за штурвалом, зарядка и туалет. Пилоты кругосветки Центер и Борисевич рассказали о своем быте
25.08.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич уже 7 дней
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Пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич уже 7 дней в полете вокруг света. Их Cessna 182T пролетела 9 тысяч километров. 43 часа пилоты провели в воздухе. Это треть...
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