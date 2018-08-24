Новый посол России, бунт в Дисне, улиточная икра и гигантская тыква - интересное за вчера

Доброе утро!

Вот и наступили последние выходные этого лета — и погода, увы, не даст нам ярко с ним попрощаться : на смену солнцу придут дожди, в отдельных районах — с грозами. Сегодня из-за них даже объявлен оранжевый уровень опасности . И еще раз напоминаем: если куда-то едете — не забудьте включить фары . А пока вы дома и пьете свой утренний кофе, есть время вспомнить все самые важные и интересные новости ушедшей пятницы.

ВАЖНОЕ

Вчера Владимир Путин назначил нового посла и своего спецпредставителя в Беларуси — им стал Михаил Бабич . В России его характеризуют как «жесткого управленца», схожего по своему психотипу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Вот какое напутствие дал Бабичу президент Путин : «Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения… Рассчитываю, что этот ответственный участок будет в ваших надежных руках».





Узнали, что по «делу медиков» задержан владелец крупнейшей белорусской частной аптечной сети. О причинах пока известно немного .

Суд вынес приговор руководителям профсоюза РЭП по делу о неуплате налогов. Они восприняли его как «звезду героя» — и вот почему .

Жители Минска жалуются, что в последнее время стало сложнее вызвать такси: то нет машин, то подают долго. Мы узнали, действительно ли в столице стало меньше таксистов .

Когда вам говорят, что прогулки на свежем воздухе улучшают работу легких и сердца, помните, что плохая экологическая обстановка при этом сводит на нет пользу от них. Загрязнение воздуха само по себе серьезно сократило продолжительность жизни белорусов — но в других странах бывает и хуже.

На Полесье горят Ольманские болота. Лесники предполагают, что в этих ягодных местах просто кто-то бросил незатушенную сигарету. К сожалению, это — не единственный крупный пожар в экосистемах страны . Дождь, приди!

И хорошие новости. Наша Арина Соболенко продолжает идти вперед на турнире в американском Нью-Хейвене с призовым фондом 799 000 долларов. Вчера она обыграла 9-ю ракетку мира и вышла в финал . Болеем за нее сегодня!

ПОПУЛЯРНОЕ

В самом маленьком городе Беларуси — Дисне — сейчас бурлят серьезные страсти. Жители жалуются: «Работать у нас негде, и поэтому молодежь уезжает. Зимой, когда не ходит паром через Двину, на реке гибнут люди. Старинные здания — гордость Дисны — рушатся. Дороги — убитые, а в магазине, бывает, даже хлеба не купишь. Городские автобусы не ходят, а пройти город из конца в конец пешком старикам не под силу. Вода в квартирах ржавая…». До такого положения, по мнению дисненцев, их довели районные власти. И маленькая Дисна не выдержала — и устроила большой бунт. Как это было — читайте в нашем репортаже .

А вот фермеры из Кореличского района не унывают и налаживают уникальное для страны производство — добывают улиточную икру, представляете ? «Когда ее только начинаешь есть, она кажется очень похожей на красную, но потом, когда раскусываешь, начинаешь чувствовать еле уловимый земной (а не земляной) вкус, нотки свежего леса, лесной почвы, природной свежести…» А стоит деликатес бешеных денег — около 2 тысяч евро за килограмм!





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Всем нам нужна мотивирующая историю Кати: у нее рак груди, но девушка не унывает — и вдохновляет других. Катя ведет инстаграм-дневник о том, что болезнь не причина, чтобы перестать улыбаться. Сейчас у нее шестая «химия», впереди еще две. А мы говорим о том, как день за днем болезнь пробует забрать у человека жизнь, а человек вопреки всему эту жизнь продолжает . Катя, борись!

Невозможно в это поверить, — лето, не уходи! - но уже через неделю у белорусских школьников начинаются занятия. К 1 сентября по некоторым предметам ученики 4-х и 8-х классов получат новые технологичные учебники. В них есть «IT-фишки» — элементы дополненной реальности. С помощью смартфонов картинки на страницах книг «оживают» — реки текут, конфеты сходят с конвейера, изображение Версаля переносит на интерактивную экскурсию в сам Версаль… Смотрите, как это выглядит, в нашем видео . Чего же вообще ждать от системы образования в следующем учебном году — расскажем здесь .

Поговорили с нашей известной марафонкой Ольгой Мазуренок о ее личном ЗОЖ . Она пробегает не меньше 30 километров в день и при этом строго фильтрует продукты в своем рационе: «Некоторые думают, что марафонки могут есть ведрами. Мы действительно выполняем колоссальные нагрузки. Но за столько лет организм уже адаптировался к ним, поэтому мне сложнее сбросить вес, чем новичку бегового движения».

Следим за делом погибшего рядового Коржича — и задаемся вопросами. Сержантов из Печей обвиняют в доведении до самоубийства рядового и получении взяток — бананов, сигарет, растворимого кофе, пиццы, шаурмы. Но разве это взятки?! Обывателю это может показаться странным, поэтому мы спросили адвоката: правда ли, что за взятку в 1 доллар можно оказаться за решеткой? Может ли должностное лицо принимать подарки? И могут ли наказать человека, который принес врачу букет цветов и шампанское ?

После нашей заметки в Миорской больнице, где с пациентов брали деньги за зарядку телефона, прокуратура провела проверку. И выяснилось, что брали-то незаконно — хоть в больнице и уверяли об обратном. У администрации потребовали перестать брать с пациентов деньги за использование собственных электроприборов. Виновных должны наказать.

Ой, помните Гришу — героя последнего выпуска нашего проекта Humans of Minsk ? Из-за родовой травмы у него проблемы с речью, тем не менее он учит английский язык, а еще — мечтает найти работу. «Каждый день ищу на разных сайтах. У меня дома нет Wi-Fi, и я хожу в Domino’s Pizza посидеть в интернете. Я звоню по объявлениям, а меня даже не слушают и кладут трубку. Все из-за речи, она мне сильно мешает. Я очень хочу найти работу. Это сейчас для меня самое важное», — рассказывал он. И ура-а-а! Ему предложили работу, приступает в понедельник . Удачи, Гриша, мы верим в тебя!

Все новости пятницы, 24 августа





Кстати. Что ни день — радуемся новостям об очередных рекордах белорусских огородников. Смотрите, например, какая огромная тыква выросла в огороде гродненцев ! Сейчас овощ весит уже 400 килограммов. Соседи то и дело приходят на него посмотреть и сделать рядом селфи на память. А тыква тем временем продолжает расти. Если вам тоже есть чем похвастаться, присылайте фото урожая на nn@tutby.com — мы и сами с удовольствием посмотрим, и стране покажем! И еще есть просьба. Многих взбудоражила новость про мусор, который дачники оставляют на остановках в Барановичском районе. Если вы, возвращаясь в воскресенье в города, увидите подобное рядом с вами на остановках на трассах, присылайте нам фото безобразия на nn@tutby.com. Только укажите, пожалуйста, место, где оно сделано. И — хороших выходных всем!

Ваша редакция

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