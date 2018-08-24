В Минске врачи спасли малыша весом 640 грамм

В РНПЦ «Мать и дитя» спасли новорожденного с экстремально низкой массой тела. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Его мать была в тяжелом состоянии, поэтому врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение. Малыш появился на свет на 25-ой неделе, и при рождении весил всего 640 грамм.

С первых минут жизни малышу оказывалась специализированная медицинская помощь, проводилась искусственная вентиляция легких, инфузионная терапия. Врачам удалось стабилизировать состояние малыша, научить его заново дышать и обходиться без искусственной системы жизнеобеспечения.

«На данный момент угроза для жизни мальчика ликвидирована. Для дальнейшего лечения он переведен в плановое отделение на совместное пребывание с мамой», — рассказали в Минздраве.