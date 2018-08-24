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Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси 25 августа из-за гроз

25.08.2018 09:25 — Новости Общества | БелТА  
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Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси 25 августа из-за гроз
Фото Pixabay

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси 25 августа из-за гроз. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

"Грозовая обстановка ожидается по западу Беларуси в течение дня в субботу, 25 августа", - говорится в сообщении. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. По западу страны пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер прогнозируется южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха составит 26-31 градус тепла, по западу - плюс 20-25.-0-

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Теги: Минск
 
 
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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси 25 августа из-за гроз. Такая информация размещена на сайте Республиканского...
 
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