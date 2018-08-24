Командир брестской 38-й бригады будет учится в военной академии генштаба ВС России

24 августа на плацу брестской 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады прошли «проводы» уже бывшего командира — гвардии полковника Дмитрия Соболя. Он уедет на учебу в военную академию Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает «Вечерний Брест».



Бывший комбриг Дмитрий Соболь (на фото слева). Фото: Сергей Мощик, Вечерний Брест

Теперь уже бывшему командиру на прощание вручили макет винтовки Мосина. Дмитрий Владимирович Соболь возглавил бригаду в январе 2015 года, прибыв из 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады.

Новым командиром 38-й ДШБ стал гвардии подполковник Александр Александрович Ильюкевич. Он также прибыл из Витебска. На первом построении комбриг обратил внимание на форму одежды гвардейцев, их обувь и прически военнослужащих-женщин. Пообещал, что в ближайший понедельник более детально займется интересующими его вопросами.