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Командир брестской 38-й бригады будет учится в военной академии генштаба ВС России
25.08.2018 09:44 — Новости Общества | Tut.by
24 августа на плацу брестской 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады прошли «проводы» уже бывшего командира — гвардии полковника Дмитрия Соболя. Он уедет на учебу в военную академию Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации,
Теперь уже бывшему командиру на прощание вручили макет винтовки Мосина. Дмитрий Владимирович Соболь возглавил бригаду в январе 2015 года, прибыв из 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады.
Новым командиром 38-й ДШБ стал гвардии подполковник Александр Александрович Ильюкевич. Он также прибыл из Витебска. На первом построении комбриг обратил внимание на форму одежды гвардейцев, их обувь и прически военнослужащих-женщин. Пообещал, что в ближайший понедельник более детально займется интересующими его вопросами.
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На прощание комбригу вручили макет винтовки Мосина.
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