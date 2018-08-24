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100 взяток на сумму 1800 рублей. В Бобруйске на рынок пускали непроверенное мясо

25.08.2018 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников лаборатории ветеринарно-санитарного учреждения «Бобруйская городская ветеринарная станция», обвиняемых в совершении преступлений против интересов службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В период с января 2017 по январь 2018 года сотрудники лаборатории систематически брали взятки за допуск к реализации на территории рынка в Бобруйске мяса и мясной продукции, не прошедших санитарную экспертизу.

Следствием установлено более ста фактов получения взяток в сумме порядка 1800 рублей.

Полученные в ходе расследования доказательства стали основанием для предъявления задержанным обвинения по ч. 2 ст. 430 и ч. 2 ст. 425 (получение взятки, группой лиц, по предварительному сговору, и бездействие должностного лица) Уголовного кодекса Беларуси.

Обвиняемые находятся под стражей, на их имущество наложен арест. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
 
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников лаборатории ветеринарно-санитарного учреждения "Бобруйская городская...
 
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