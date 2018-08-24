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Изменилось время и место прощания с Алесем Липаем
25.08.2018 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Изменилось время и место прощания с основателем БелаПАН Алесем Липаем, который скоропостижно
Прощание состоится не в субботу, как предполагалось ранее, а в воскресенье, 26 августа, с 9.00 до 12.00 в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске.
Затем процессия отправится в Руденск (Пуховичский район Минской области), где Алесь Липай будет похоронен рядом со своими мамой и сестрой.
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Прощание состоится не в субботу, как предполагалось ранее, а в воскресенье, 26 августа, с 9.00 до 12.00 в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске.
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