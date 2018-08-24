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Кратковременные дожди пройдут в западных и центральных районах Беларуси 26 августа

25.08.2018 11:14 — Новости Общества | БелТА  
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Кратковременные дожди пройдут в западных и центральных районах Беларуси 26 августа

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди пройдут в западных и центральных районах Беларуси 26 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. В западных и центральных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами грозы и ливни. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный умеренный, в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 12-18 градусов выше нуля, во второй половине дня - 19-25 градусов тепла. По юго-востоку страны днем будет плюс 26-32.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день

 
Теги: Минск
 
 
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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди пройдут в западных и центральных районах Беларуси 26 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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