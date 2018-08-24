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Горят 100 гектар. Пожар на Ольманских болотах тушит авиация МЧС
25.08.2018 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Ольманские болота горят уже сутки. На помощь лесникам пришли спасатели — пожар помогает тушить авиация МЧС. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
«Вертолет Ми-8 и самолет Ан-2 авиации МЧС работают на тушении пожара в Столинском районе», — рассказал он.
Как сообщила TUT.BY официальный представитель Минлесхоза Анастасия Докучаева, по данным на 11.00 площадь пожара составила около 100 гектар.
«Для тушения пожара задействованы 60 человек и 5 вездеходов. Ситуация сложная, но на некоторых участках пожар уже локализован. Болото сухое, нет воды, дождя ночью тоже не было», — рассказали в Минлесхозе.
Напомним, пожар 24 августа
Тушение пожара осложняется отсутствием лесохозяйственных дорог.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Данная местность пользуется популярностью среди ягодников, вероятнее всего, источником пожара могла стать незатушенная сигарета.
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Ольманские болота горят уже сутки. На помощь лесникам пришли спасатели - пожар помогает тушить авиация МЧС.
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