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В Каменной горке появится парк аттракционов с колесом обозрения

25.08.2018 13:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Сейчас третья очередь строительства парка находится в стадии проектирования, в 2019 году его благоустройство будет продолжено, сообщил в ходе прямой линии глава администрации Фрунзенского района Артем Цуран, передает агентство «Минск-Новости».


Фото: kamgorka.by

— В парке планируется установка аттракционов, включая колесо обозрения. Обустройство зеленых зон отдыха, новых пешеходных дорожек. Будут организованы места для розничной торговли, проката спортинвентаря, — рассказал Артем Цуран.

Глава районной администрации также отметил, что парк Уго Чавеса благодаря уже проведенным этапам благоустройства стал популярным местом для проведения досуга жителей микрорайона.

Напомним, сквер, названный в честь покойного президента Венесуэлы, занимает 4 гектара и находится в границах улиц Каменногорской, Лидской, Колесникова и Казимировской. Решение о присвоении зеленой зоне такого имени Минский городской Совет депутатов принял в 2014 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас третья очередь строительства парка находится в стадии проектирования, в 2019 году его благоустройство будет продолжено.
 
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