|
В Каменной горке появится парк аттракционов с колесом обозрения
25.08.2018 13:23 — Новости Общества | Tut.by
Сейчас третья очередь строительства парка находится в стадии проектирования, в 2019 году его благоустройство будет продолжено, сообщил в ходе прямой линии глава администрации Фрунзенского района Артем Цуран, передает агентство
— В парке планируется установка аттракционов, включая колесо обозрения. Обустройство зеленых зон отдыха, новых пешеходных дорожек. Будут организованы места для розничной торговли, проката спортинвентаря, — рассказал Артем Цуран.
Глава районной администрации также отметил, что парк Уго Чавеса благодаря уже проведенным этапам благоустройства стал популярным местом для проведения досуга жителей микрорайона.
Напомним, сквер, названный в честь покойного президента Венесуэлы, занимает 4 гектара и находится в границах улиц Каменногорской, Лидской, Колесникова и Казимировской. Решение о присвоении зеленой зоне такого имени Минский городской Совет депутатов принял
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас третья очередь строительства парка находится в стадии проектирования, в 2019 году его благоустройство будет продолжено.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)