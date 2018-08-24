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Для тушения пожара в Столинском районе привлечена авиация МЧС

25.08.2018 13:05 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 25 августа. Для тушения пожара в Столинском районе Брестской области привлечена авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ведомства.

24 августа в 11.52 спасателям поступило сообщение об обнаружении пожара травы и кустарника на общей площади 50 гектаров на территории Рубельского лесничества возле деревни Ольманы Столинского района. Мониторинг обстановки ведет вертолет Ми-2, работы по тушению проводят вертолет Ми-8 и самолет Ан-2 авиации МЧС.

Как сообщалось накануне, ситуацию существенно осложняет отсутствие лесохозяйственных дорог. На данный момент добраться до очага возгорания можно только пешком или на вездеходе. Кроме того, быстрому распространению огня способствует сильный ветер.

Кроме того, продолжается работа в Лидском районе. Так, в нескольких километрах от деревни Докудово ликвидируется пожар на торфяном поле, расположенном в лесном массиве. Площадь поля 2,4 гектара, глубина залегания торфа около одного метра. Земли принадлежат лесхозу и торфобрикетному заводу. Ближайший водоисточник — река Неман на расстоянии 2,1 км от места пожара.

Для тушения пожара привлечено 24 единицы техники и 140 человек (из них 14 единиц техники и 63 работника МЧС, 50 специалистов лесхоза и 24 работника торфобрикетного завода).

Развернуты мобильный пункт управления и палаточный лагерь. Для мониторинга обстановки используются беспилотные летательные аппараты и снегоболотоход.

На данный момент площадь пожара составляет 1,3 гектара. Угрозы жителям населенных пунктов нет.


Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 августа. Для тушения пожара в Столинском районе Брестской области привлечена авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба...
 
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