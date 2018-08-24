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«Внимание – дети!». С 25 августа по 5 сентября необходимо управлять транспортным средством с ВКЛЮЧЕННЫМ БЛИЖНИМ СВЕТОМ ФАР

25.08.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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Семь важных правил для детей

1. «Безопасное место для перехода». Если вблизи нет перехода со светофором, необходимо выбрать место, откуда хорошо видно дорогу во всех направлениях. Не следует пробираться на проезжую часть между стоящими машинами. Важно, чтобы не только ребенок хорошо видел дорогу, но чтобы и водителю было его отлично видно.

2. «Перед переходом остановись». Некоторые дети любят очень быстро перебегать дорогу. Необходимо приучить их останавливаться, прежде чем ступить на проезжую часть, и внимательно осматривать дорогу. Стоять нужно у края тротуара, немного отступив от бордюра, – так, чтобы видеть приближение машин.

3. «Осмотрись и прислушайся». Из каждых десяти пострадавших на дороге детей девять вовремя не заметили опасность. Надо научить ребенка прислушаться к шуму на дороге и смотреть на проезжую часть не краешком глаза, а поворачивая голову вправо и влево. Наши водители часто забывают включать ближний свет в сумерки или во время дождя, и машина может появиться на дороге неожиданно. Но, держа ушки на макушке, можно услышать приближение автомобиля еще до того, как его станет видно.

4. «Если приближается машина, пропусти ее, затем снова осмотрись и прислушайся, нет ли поблизости других автомобилей». Опасность подстерегает того пешехода, который решает перейти дорогу, видя только самое близкое к себе авто и не замечаядругое, скрытое за ним, а оно может ехать быстрее. Когда машина пройдет, необходимо снова осмотреться. В первые секунды она может заслонить собой автомобиль, который едет ей навстречу. Не заметив его, можно попасть в другую ловушку.

5. «Не выходи на проезжую часть, пока не убедишься, что у тебя достаточно времени для перехода». Только удостоверившись в полном отсутствии машин, можно переходить через дорогу; пересекать ее необходимо только под прямым углом. Важно, чтобы дети шли по проезжей части размеренным шагом, а не перебегали ее. Только в этом случае у них будет возможность наблюдать за дорогой во время перехода.

6. «Переходя улицу, продолжай наблюдение за дорогой, чтобы вовремя заметить изменение обстановки». А она быстро меняется: стоявшие машины могут поехать, ехавшие прямо – повернуть, из переулка, из двора или из-за поворота могут совершенно неожиданно появиться новые автомобили.

7. «Если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора, осторожно выглянув из-за него, осмотри ту часть дороги, которую ты еще не успел пройти». При необходимости нужно отступить назад и вести себя так, чтобы тебя хорошо видели проезжающие водители.

Александр КОЗЛОВ, старший госавтоинспектор ОГАИ отдела внутренних дел Березовского райисполкома

 
 
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С 25 августа по 5 сентября на территории республики проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». В связи с приближающимся началом учебного...
 
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