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Перенос места прощания с Алесем Липаем связан исключительно с решением его семьи

25.08.2018 16:10 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 25 августа. Перенос места прощания с основателем БелаПАН Алесем Липаем связан исключительно с решением его семьи. Об этом БелаПАН заявил представитель семьи Липая.

Слухи о том, что приход Храма Архистратига Михаила в Минске отказал в отпевании Алеся Липая, не соответствуют действительности.

Прощание с Алесем Липаем, который скоропостижно скончался 23 августа на 53-м году жизни, состоится в воскресенье, 26 августа, с 9.00 до 12.00 в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске.

Затем процессия отправится в Руденск (Пуховичский район Минской области), где Алесь Липай будет похоронен рядом со своими мамой и сестрой.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 августа. Перенос места прощания с основателем БелаПАН Алесем Липаем связан исключительно с решением его семьи. Об этом БелаПАН заявил представитель семьи...
 
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