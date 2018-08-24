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"Мусора стало меньше. Вроде бы". Как разнос президента аукается Орше третьим субботником подряд

25.08.2018 18:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Орша 25 августа переживает третий субботник подряд. У некоторых был и «воскресник» — перед тем самым визитом президента. На вопрос о том, каково это, — работать третьи выходные подряд, — оршанцы ну очень выразительно молчат. И говорят, что на оршанских заводах практически живут сотрудники госконтроля, а город в целом не изменился. Разве что улицы чище стали. Вроде бы.


После визита в Оршанский район Лукашенко устроил публичный разнос чиновникам, снял двух министров, сменил главу района. Оршанский район теперь — на особом режиме. Как и его администрация и руководители предприятий. И новый глава Оршанского района — Игорь Исаченко.

В первый день своего назначения Исаченко рассказал TUT.BY, что благоустройству, наведению порядка в городе и районе уделят едва ли меньше внимания, чем экономике предприятий. И объявил о первом после визита президента субботнике 18 августа. А потом на Оршанщине и вовсе решили провести месячник по наведению порядка и благоустройству населенных пунктов. Он продлится до 22 сентября.

На 25 августа Оршанский райисполком объявил районный субботник по наведению порядка и благоустройству территорий инструментального завода и завода приборов автоматического контроля. Правда, ни коммунальники, ни сотрудники отдела идеологической работы райисполкома так и не смогли уточнить, принимает ли участие в субботнике новоиспеченный глава региона.

Генеральная зачистка для инвестора

В огромном цеху Оршанского завода приборов автоматического контроля многолюдно. Люди трудятся на деревообрабатывающем участке, который в последние лет десять использовался как склад. Из цеха убирают все подчистую: и мусор, и станки, и материалы. Оставляют голые стены, крышу и коммуникации — производство отсюда съезжает.

— Мы освобождаем корпус площадью 16 тыс. кв. м под будущего инвестора. Заинтересованные уже есть, но говорить о ком-то конкретном пока рано, — рассказал TUT.BY директор завода ПАК Дмитрий Ишметов.


Часть сотрудников завода ПАК на субботнике работает на производстве, которое теперь вместе с администрацией и всеми службами находится в одном девятиэтажном здании. Остальные освобождают очередную часть цеха. Малярный участок, например, вычистили на предыдущих субботниках. Ну как субботниках: освобождать площади начали с ноября прошлого года, когда Дмитрия Ишметова назначили директором завода и поставили задачу подготовить площадку для инвестора.

Продажа площадей инвестору — шаг для завода жизненно необходимый. Дело в том, что строили его при Советском Союзе. Размах был соответствующий планам снабжать продукцией весь СССР: под предприятие отвели 10 га земли, построили котельные, гаражи, столовую. Начали рыть котлован под очередное здание, но СССР развалился. В итоге завод сдали в 1987 году, когда готовы были только 20% мощностей.


В наследство Беларуси достались огромные площади завода ПАК, рассчитанные на 2500 работников, и название. Приборы автоматического контроля на заводе делали в самом начале, перед развалом Союза. После продавать их стало некуда. И сейчас предприятие живет за счет заказов для машиностроительного комплекса: БелАЗа, МАЗа, тракторного завода. Тут выпускают блок контрольных ламп в панель приборов для тракторов, комбайнов, а также другие детали. Например, планетарный редуктор — в бетономешалку.

За счет продажи неиспользуемых площадей, техники, металлолома завод покроет часть долгов и не будет создавать новые — по энергетике, налогу на землю и др. Тем более что завод находится на территории свободной экономической зоны «Витебск».


Опыт продажи недвижимости у завода ПАК уже есть — один из бывших его цехов сейчас занимает производство упаковки и контейнеров из вспененного полистирола «Линпак Пекеджинг ИСТ» — дочернее подразделение английской группы Linpac Group.

— Понятно, что 150 человек быстро не справятся с освобождением цеха для инвестора. Поэтому нам помогает город — выделяет людей, — сказал Дмитрий Ишметов.

Та самая заводская крыша и клумбы педагогов

На инструментальном заводе «субботник» длится уже третью неделю. Правда, понаблюдать за процессом наведения порядка директор предприятия Владислав Бардюков не разрешил — пригласил посмотреть на результат через неделю.

— Вы уедете, а люди еще полчаса работать не будут — а будут обсуждать, как они на фото вышли и где их потом посмотреть, — то ли в шутку, то ли всерьез объяснил Владислав Геннадьевич.

По словам Бардюкова, на предприятии продолжают расчищать неиспользуемые площади от мусора: «в день по три 20-тонника вывозим». Ту самую крышу, дыры в которой разгневали президента, ремонтируют. По распоряжению главы государства заводу на это выделяют-таки деньги. А еще завод готовится закупать новое оборудование.


Такой часть цеха инструментального завода, до которой не дошла модернизация, увидел президент. Крыша протекает, и влагу впитывают разбросанные по полу опилки. Когда они намокают, опилки заменяют свежими. Сейчас крышу ремонтируют.

— По программе до 2021 года мы должны закупить 59 станков. На модернизацию выделяют 48 млн рублей. Сейчас пока закупим 20 станков, причем минимум 5 из них — у «Красного борца». Посмотрим, смогут ли они сделать необходимое оборудование и, если все будет хорошо, будет заказывать у них еще, — объяснил Владислав Бардюков.

Руководитель говорит, что за границей будут закупать те станки, которые не производят в Беларуси. Поставщика определят после проведения торгов.

А рядом с заводом приводят в порядок клумбы, красят бордюры педагоги Оршанского механико-экономического колледжа. По словам директора учреждения Натальи Дервоед, несмотря на отпуска, на субботник вышли 80 сотрудников колледжа. В основном, это педагоги, так как техперсонала — единицы: штат не позволяет набрать больше.


— Справляемся своими силами — готовимся к новому учебному году, — говорит Наталья Петровна. — Даже если бы субботники не объявляли, все равно бы вышли перед 1 сентября. Мы всегда стараемся содержать территорию в чистоте, и помогают в этом и сами учащиеся. А кто наведет порядок, если не мы сами?

— Мы в отпуске, вообще, до 30 августа. Но позвонили, предложили выйти на субботник — мы и согласились, — говорит мастер производственного обучения Ирина Костюкова. — Конечно, субботник неоплачиваемый. А мы просто делаем то, что и всегда: готовимся к учебному году. Даже дети пришли, хотя у них еще каникулы.

Говорит, «каждый пропалывает свою клумбу» — цветы тоже высаживали педагоги.

Стало чище. Вроде бы

Оршанцы кардинальных изменений в городе за последние две недели не видят.

— Будто бы мы до приезда президента по центру города в резиновых сапогах ходили, — иронизирует Виктор. — Наша Орша очень красивая! Посмотрите, какая набережная, какие парки красивые. Просто некоторым нужно не показуху устраивать перед самым визитом, а делать хорошо свою работу круглый год. Тогда и позорить никого не будут.

Два пенсионера на скамейке у двухэтажки рассуждают, что центральные улицы как были чистыми и ухоженными, такими и остались. А если где-то забор подкрасили, так это обычное дело.

— А вот посмотрите сюда, — показывает рукой на теплопункт Владимир. На его желтой стене — три разнокалиберных квадратоподобных четырехугольника белого цвета. Очевидно, что коммунальники что-то закрашивали. — Вот скажите, разве это красиво? Или вун там, на гараже, видите надпись?


Его друг жалуется, что в подвалах дома на улице Ленина, 25, живут полчища блох, и выводить их не собираются — мол, нет на это денег.

— Вот где порядок наводить нужно, а не Ленину на площади ботинки начищать, — грустно усмехается мужчина.

Молодая мама говорит, что в Орше стало заметно чище — стали чаще убирать мусор и очищать урны.

— Я вот по улице Советской часто хожу, и там редко убирали. Сейчас — даже во дворах порядок стараются навести, мусор чаще вывозить. Честно говоря, дело даже не в работе коммунальников, а в самих людях, которые почему-то считают нормальным пописать и даже покакать за углом, выбросить мусор мимо урны. И приучат ли таких людей к чистоте субботники — не думаю.


 
Теги: Витебск
 
 
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И этот субботник явно не последний. В районе до 22 сентября объявлен месячник по наведению порядка и благоустройству населенных пунктов.
 
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