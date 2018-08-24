К 1 сентября готовы!

Летние каникулы постепенно подходят к концу. И пока детвора наслаждается последними беззаботными деньками и вместе с родителями запасается обновками и тетрадями, своеобразный экзамен, от сдачи которого зависят безопасность и комфорт детей, прошли все 18 учреждений образования Глусчины. Это гимназия, две средние школы, пять учебно-педагогических комплексов, четыре детских сада, Центр творчества, физкультурно-спортивный клуб, детско-юношеская спортивная школа, Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, социально-педагогический центр и учебно-методический кабинет. О готовности учреждений образования к новому учебному году рассказывает начальник отдела по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома Светлана Лисица:

— Все учреждения готовы встретить детей 1 сентября. Педагоги, а также родители и учащиеся к подготовке к новому учебному году подошли ответственно и на должном уровне. Проведены текущие ремонты классных кабинетов, групп, коридоров, столовых, спортивных залов. Почти во всех школьных дворах установлены новые беседки, малые архитектурные формы, скамейки, высажены клумбы, в том числе и с элементами многоярусного озеленения, также отремонтированы теневые навесы во всех детских садах. Всего на 10 августа на косметический ремонт за счет внебюджетных средств затрачено 35 998 рублей, за счет попечительского совета — 4 061 рубль, спонсорской и шефской помощи — 5 450 рублей. Из бюджета района на подготовку учреждений образования к новому учебному году было выделено 71 316 рублей. Из них 32 920 рублей затрачено на ремонт фасада и спортивного зала в средней школе № 1, 33 000 рублей — на покраску фасада и 650 рублей на приобретение стройматериалов для ремонта галереи гимназии. Также 1 496 рублей пошло на строительные материалы для спортивных учреждений, а 3 250 рублей — на приобретение технологического оборудования. Значительное внимание уделено готовности спортивных объектов. На ремонт детско-юношеской спортивной школы и физкультурно-спортивного клуба затрачено 1 632 рубля внебюджетных средств, районным бюджетом выделено более 1 000 рублей. Были проведены текущие ремонты спортивных залов, коридоров, раздевалок и других помещений.

Об организации питания, отоплении и безопасности

Во всех учреждениях образования района установлены компьютерные программы расчета меню. По программе модернизации пищеблоков на текущий год закуплено технологическое оборудование, в том числе жарочный шкаф в Заелицкий УПК, протирочная машина в СШ № 1, холодильник в СШ № 2. Более 4 500 рублей было затрачено на приобретение посуды, столового инвентаря, мебели для пищеблоков и столовых. За счет средств попечительских советов учреждений образования были куплены детские столы в группы детского сада № 3, а также табуреты в СШ № 1. Также проведены подготовительные работы к началу отопительного сезона: произведен косметический ремонт и ревизия запорной арматуры, текущие и профилактические ремонты систем отопления, канализации, водопровода. На 1 августа паспорта готовности учреждений к осенне-зимнему периоду подписаны в полном объеме (14 потребителей, 2 теплоисточника). Также все учреждения образования оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, обеспечены первичными средствами пожаротушения, в том числе порошковыми огнетушителями. Кнопками экстренного вызова (охрана объектов) оборудовано 9 образовательных учреждений.

Дорога к знаниям

К новому учебному году готов и так называемый школьный автобусный парк. Для детей и подростков, проживающих в сельской местности (21 населенный пункт), будет организован подвоз к 10 учреждениям образования (туда и обратно). Все автобусы в соответствии с требованиями госстандарта оборудованы проблесковыми маячками, имеют надписи «Школьный».

Пользуясь случаем

Слова благодарности за поддержку, внимание и оказанную помощь в подготовке учреждений образования к новому учебному году хочу выразить Глусскому лесхозу, «Жилкомхозу», Автопарку № 15, ПМК-86 «Водстрой», ЛДД-773, ДРСУ-213, ОАО «Агрофирма «Славгородский», частным предпринимателям Юрию Норенбергу, Павлу Воеводову, Валерию Ющенко, Ивану Соколу, Евгению Вараве, Александру Дингелевскому, выпускникам СШ № 2, а также родителям учеников и воспитанников. В новом учебном году желаю своим коллегам, ребятам и их родителям крепкого здоровья, терпения, оптимизма, новых достижений и интересных открытий.

Анна АВТУХОВА

Фото автора