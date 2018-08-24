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Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

25.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Сегодня, 25 августа, усадьба Михала Клеофаса Огинского встречала гостей. Здесь состоялся фестиваль в честь очередной годовщины со дня рождения композитора.

При жизни Михала Клеофаса его усадьба в Залесье буквально утопала в цветах. Одними из самых любимых для семьи были георгины. В те времена их насчитывалось здесь около 60-ти видов. Поэтому не зря именно георгины стали главным украшением фестиваля. Из георгин изготавливали цветочные ковры, головные уборы и сумочки. И именно кусты георгин как раз к этому времени распустились разноцветными головками на центральных цветниках усадьбы.

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Организаторы фестиваля подготовили увлекательную и разнообразную программу. На сцене выступили творческие коллективы Сморгонщны, а также приезжие артисты. На День рождения к Михалу прибыли не только земляки-беларусы, но и гости из Литвы и Польши.

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Георгины для Михала. В усадьбе Огинского прошёл красочный фестиваль

Насыщенная концертная программа, народный театр кукол «Батлейка», интерактивные площадки, детский пленер, фотозоны и квесты по парку. Тот, кто сегодня побывал в Залесье, никогда не пожалеет о том, что последние выходные лета провёл именно так.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 48
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Сегодня, 25 августа, усадьба Михала Клеофаса Огинского встречала гостей. Здесь состоялся фестиваль в честь очередной годовщины со дня рождения композитора.
 
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