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В Минске пассажиры дружно толкали остановившийся троллейбус
25.08.2018 22:03 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 25 августа в районе Оперного театра Минска по неизвестной причине остановился троллейбус маршрута №46. Судя по всему, его требовалось подтолкнуть, что и сделали пассажиры троллейбуса. Видео прислал TUT.BY очевидец происшествия.
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Вечером 25 августа в районе Оперного театра Минска по неизвестной причине остановился троллейбус маршрута №46.
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