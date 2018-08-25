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В Минске пассажиры дружно толкали остановившийся троллейбус

25.08.2018 22:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 25 августа в районе Оперного театра Минска по неизвестной причине остановился троллейбус маршрута №46. Судя по всему, его требовалось подтолкнуть, что и сделали пассажиры троллейбуса. Видео прислал TUT.BY очевидец происшествия.


Открыть/скачать видео (2.95 МБ)

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 25 августа в районе Оперного театра Минска по неизвестной причине остановился троллейбус маршрута №46.
 
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