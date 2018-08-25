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Победителем 21-го футбольного турнира "Кубок Свободы" имени Геннадия Карпенко стала команда БАЖ

25.08.2018 19:25 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 25 августа. Победителем 21-го турнира по футболу "Кубок Свободы" памяти белорусского политика Геннадия Карпенко, который состоялся 25 августа в Минске, стала команда Белорусской ассоциации журналистов.

В финале команда БАЖ выиграла у команды Объединенной гражданской партии.

Третье место в турнире заняла команда Партии БНФ.

Отметим, проведение футбольного турнира зародилось не 21 год назад, а ранее. В нем играл и сам Геннадий Карпенко, а также исчезнувший политик Виктор Гончар и известные в прошлом футболисты.

Сегодня в соревнованиях принимали участие семь команд: ОГП, Партии БНФ, Белорусской ассоциации журналистов, движения "Беларускі рух", движения "За Свободу", Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия".

Турнир "Кубок Свободы" проводится с 1997 года. Соревнования были приурочены к принятию Декларации о суверенитете Республики Беларусь, и в них активно участвовал Геннадий Карпенко. После смерти политика, который являлся заместителем председателя ОГП, турнир назвали его именем.

Геннадий Карпенко скончался 6 апреля 1999 года в возрасте 49 лет спустя неделю после того, как перенес инсульт. Внезапная смерть оппозиционного политика вызвала много вопросов, которые до сих пор остаются без ответа.

Сергей Королевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 августа. Победителем 21-го турнира по футболу "Кубок Свободы" памяти белорусского политика Геннадия Карпенко, который состоялся 25 августа в Минске,...
 
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