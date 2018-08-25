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Брестчанка создает уникальную керамическую плитку в духе эпохи Возрождения

26.08.2018 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Итальянская керамическая плитка с XІ века восхищает своим изяществом. Великие мастера прошлого создавали удивительные мозаики из керамики, которые и по сей день украшают храмы и дворцы Флоренции, Сиены и Кастелли. Брестчанка Мария Дыкова вдохновилась невероятными работами зарубежных гениев и начала творить под брендом «DIVO ceramics»! Аналогов плитке ручной работы нет во всей Беларуси. А еще девушка делает необычные украшения из глины, пишет газета "Заря".


Фото: Заря

— Я училась на архитектора в Брестском государственном техническом университете, — рассказала Мария. — Затем отработала по распределению и поняла, что занимаюсь чем-то не тем. Решила последовать зову сердца и начать лепить керамику.

Не все знакомые поддержали нашу героиню. Но главный человек — муж — был всегда рядом. Без него, признается Мария Дыкова, ничего бы не вышло.

— Сначала было трудно. Помню, мы купили печку и привезли домой. Я сидела, смотрела на нее и думала: так, а что дальше делать? Вроде бы все было — глина, инструменты, оборудование. Я была в ступоре, — поделилась воспоминаниями девушка.

Как оказалось, без керамического образования разобраться в огромном количестве направлений это вида искусства очень непросто. Глаза разбегались. Мария решила мастерить все подряд, рассудив: что-то обязательно ее зацепит. Учиться приходилось на своих ошибках. Без курсов керамики было не обойтись…

— В Бресте на тот момент таковых не существовало, — пояснила мастерица. — Ни один керамист из тех, с кем я общалась, не захотел меня учить. В государственных образовательных центрах только посмеялись: мол, появится ребенок, тогда и приходите, будем лепить. И я поехала в Минск.

Там Мария работала с разными материалами, занималась росписью по керамике. Постепенно пришло осознание, что хочется создавать плитку и бижутерию.

Оставалось придумать название для собственного бренда. На это ушло около четырех месяцев.

— Я искала подходящую фразу и на английском, и на итальянском, и на русском… Даже на эсперанто! — говорит девушка. — А потом случайно открыла толковый словарь Даля и увидела слово «диво». Мне оно так понравилось! И на белорусском языке отлично звучит, и хорошо записывается транслитерацией.


Итальянская изысканность в белорусских краях

Италия — страна, которая вдохновляет Марию Дыкову. Мастерица уже не раз там была, и всегда не перестает восхищаться местной керамикой разных столетий. Больше всего ее поражает изысканная роспись изделий.

— Мне бы хотелось продвинуть и в Беларуси керамическую роспись, — поделилась мечтами наша героиня. — В Бресте плитку вообще никто, кроме меня, не расписывает. Нет ничего подобного. В Минске есть несколько человек, но они работают совсем в другой технике.

Сейчас Мария создает мозаику для камина. Каждая плитка является частью одного большого рисунка. Работа очень трудоемкая, но девушка крайне увлечена ею. Процесс длится вот уже два месяца.

— Я раскатываю глину, потом разрезаю ее на определенные кусочки. Она подсыхает, и я начинаю вытачивать узоры, рельефы. При вдохновении этот этап можно завершить за полчаса, — поделилась секретами Мария. — Интересно, что каждый раз не знаю, что получится после обжига. Открываю печь и заглядываю с любопытством.


Фирменного клейма, которым бы Мария отмечала свои изделия, у керамистки из Бреста нет.

— На плитке, считаю, оно не нужно, все равно на стене не видно. А что касается украшений, они у меня, как я думаю, не такие оригинальные, чтобы ставить свою роспись, — рассуждает девушка.

Кроме Италии и путешествий, мастерица черпает вдохновение в природе.

— Если заедешь в лес — то можно набраться идей на год вперед, — призналась Маша. — А еще мне нравится космическая тема.

Свои брошки, браслеты и бусы наша героиня носит не так часто.

— Мне нравится, что я делаю. Но в процессе работы свои вещи немного приедаются. Так что в большинстве случаев они уходят к покупателям или на подарки.

Расширяем горизонты!

Брестчане могут найти украшения «DIVO ceramics» в магазине «Скарбница». Однако гораздо большей популярностью изделия Марии пользуются в Минске и Гродно.

— В Беларуси ремесленнику очень трудно найти своего клиента, — посетовала девушка. — За рубежом ручной труд ценится выше. Особенно заинтересовались моим творчеством во Франции.


В зависимости от того, сколько времени было потрачено мастерицей, плитка 10×10 см может стоить от 2,5 до 10 долларов. В нашей стране покупателей много не находится.

— Я планирую выходить на европейский рынок, общаюсь с поставщиками. Сейчас керамика — это, скорее, мое хобби, не основной заработок. Но в будущем, уверена, увлечение станет моей работой, — поделилась планами Мария.

Скоро девушка переедет в новую мастерскую, которая позволит приобрести более крупную печь. Тогда процесс создания плитки станет быстрее.

— Я начну делать больше мозаик, панно, — перечислила мастерица. — Буду изображать природные мотивы. Хочется море, горы, Прованс. Почему бы не изобразить это на плитках?!


 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Брестчанка Мария Дыкова вдохновилась невероятными работами зарубежных гениев и начала творить под брендом "DIVO ceramics".
 
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