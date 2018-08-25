О борьбе с коррупцией в Лоевском районе

С января по июнь текущего года в регионе выявлено 4 коррупционных преступления, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Их удельный вес в общем объеме зарегистрированных преступлений составил 8 процентов, в прошлом году — 3.

Рост количества выявленных преступлений коррупционной направленности является следствием ненадлежащей профилактической работы, проводимой как руководителями предприятий, учреждений и организаций района, так и комиссией по противодействию коррупции райисполкома, о чем свидетельствует отсутствие конкретных результатов участия указанных органов в предотвращении негативных проявлений, связанных с коррупцией, несмотря на то, что отдельные противоправные действия совершались на протяжении длительного времени.

Примером тому является выявление в нынешнем году хищения денежных средств руководителем одного из предприятий Лоевского района, совершенного за период с 2013 по 2017 гг. Данные преступные действия квалифицированы по ч.3 ст.210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере). В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде района.

Также, уголовные дела по статьям 430, 426 УК РБ (получение взятки, превышение власти и служебных полномочий) возбуждены в отношении должностного лица в сфере государственного управления, в настоящее время по ним проводится предварительное расследование.

В первом полугодии 2018 года прокуратурой района поддержано государственное обвинение по 1 уголовному делу коррупционной направленности, вынесен обвинительный приговор.

Так, 22 мая судом Лоевского района постановлен обвинительный приговор по ч.ч.1, 2 ст.430 УК Республики Беларусь (получение взятки повторно) в отношении бывшего главного инженера КСУП «Совхоз «Заря» А. Мельникова и по ч.ч.1, 2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки повторно) в отношении бывшего представителя частного коммерческого предприятия С. Пинчука.

Мельников признан виновным в том, что за благоприятное решение вопросов о закупке хозяйством запасных частей для сельхозтехники у частной фирмы, представляемой Пинчуком, в мае и июне 2017 г. получил от него взятки на общую сумму около 380 руб. в виде запасных частей для легкового автомобиля, находящегося в личном пользовании.

По результатам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил Мельникова к трем годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности, Пинчука — к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение.

По жалобам обвиняемых указанный приговор пересмотрен кассационной инстанцией Гомельского областного суда, которая сочла состоявшийся приговор законным и справедливым, а жалобы обвиняемых не подлежащими удовлетворению.

По результатам надзорных проверок, проведенных прокуратурой района в январе-июне, выявлен 31 факт совершения коррупционных правонарушений должностными лицами организаций района, из которых 27 фактов связаны с совершением правонарушений, создающих условия для коррупции, предусмотренные ст.25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», 4 — касаются соблюдения порядка декларирования доходов и имущества.

Как наиболее подверженные коррупционным проявлениям выделяются сферы сельского хозяйства, промышленности и образования. Основную структуру правонарушений составляют:

— правонарушения при проведении государственных закупок товаров (работ, услуг) — 12 фактов;

— создание препятствий в реализации прав и законных интересов лиц — 9;

— предоставление физическим лицам необоснованных льгот и привилегий — 5;

— иные сферы — 5.

Данные правонарушения выявлялись в районном отделе образования, спорта и туризма, сельскохозяйственных организациях (КСУП «Бывальки», «Днепровец», «Колпень-Агро», «Совхоз «Заря», «Урожайный», ФХ «Курзина Т.И.), ГЛХУ «Лоевский лесхоз» и др.

В целях устранения выявленных нарушений, а также причин и условий, способствующих их совершению, прокурором района внесено 3 представления в Лоевский районный исполнительный комитет, 1 представление — директору ГЛХУ «Лоевский лесхоз», 9 предписаний — руководителям организаций о незамедлительном устранении нарушений.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены в полном объеме. За совершение коррупционных проступков к административной ответственности привлечены 6 лиц, к материальной — 1, дисциплинарной — 9, официально предупреждены — 6.

Игорь Артеменко,

заместитель прокурора Лоевского района юрист 1 класса.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О борьбе с коррупцией в Лоевском районе С января по июнь текущего года в регионе выявлено 4 коррупционных преступления, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Их удельный вес в общем...