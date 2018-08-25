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Пожар на Ольманских болотах полностью локализован

26.08.2018 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Крупное возгорание на болотистой местности вблизи деревни Ольманы Столинского района полностью локализовано, сообщила пресс-служба Минлесхоза. На тушении пожара были задействованы больше сотни работников государственной лесной охраны, несколько единиц гусеничных болотоходов, а также авиация МЧС


Ликвидацией пожара руководил первый замминстра лесного хозяйства Александр Кулик.

Напомним, пожар 24 августа обнаружил директор Полесского лесхоза во время патрулирования территории вблизи деревни Ольманы Столинского района.

Тушение пожара осложнялось погодными условиями: засухой и сильным ветром.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Данная местность пользуется популярностью среди ягодников, вероятнее всего, источником пожара могла стать незатушенная сигарета.



На данный момент работники государственной лесной охраны определяют площадь, пройденную огнем, и подсчитывают ущерб.

 
 
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Крупное возгорание на болотистой местности вблизи деревни Ольманы Столинского района полностью локализовано, сообщила пресс-служба Минлесхоза.
 
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