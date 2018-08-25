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Пожар на Ольманских болотах полностью локализован
26.08.2018 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Крупное возгорание на болотистой местности вблизи деревни Ольманы Столинского района полностью локализовано, сообщила пресс-служба Минлесхоза. На тушении пожара были задействованы больше сотни работников государственной лесной охраны, несколько единиц гусеничных болотоходов, а также
Напомним, пожар 24 августа
Тушение пожара осложнялось погодными условиями: засухой и сильным ветром.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Данная местность пользуется популярностью среди ягодников, вероятнее всего, источником пожара могла стать незатушенная сигарета.
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Крупное возгорание на болотистой местности вблизи деревни Ольманы Столинского района полностью локализовано, сообщила пресс-служба Минлесхоза.
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