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В Минске прощаются с Алесем Липаем

26.08.2018 11:37 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 26 августа. В Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского, 12 26 августа проходит церемония прощания с основателем информационной компании БелаПАН и интернет-газеты Naviny.by Алесем Липаем. Он скоропостижно скончался 23 августа на 53-м году жизни.

Сначала в присутствии родных прошло отпевание покойного по православной традиции. Затем проститься с Алесем смогли его многочисленные коллеги и друзья, представители дипломатического корпуса.

После полудня процессия отправится из Минска в Руденск (Пуховичский район), где Алеся Липая похоронят рядом с его матерью и сестрой.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 августа. В Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского, 12 26 августа проходит церемония прощания с основателем информационной компании БелаПАН и...
 
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