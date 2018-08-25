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В ДТП на трассе М1 пострадала пятилетняя девочка

26.08.2018 11:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 26 августа. В ДТП на трассе М1 пострадала пятилетняя девочка.

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 26 августа в 17.10 на 215-м километре автодороги Брест — Минск — граница Российской Федерации. По предварительной информации, 37-летний житель Пинска, управляя автомобилем "Форд С-МАХ", двигался по направлению от Минска к Бресту и во время движения почувствовал, что заднюю часть автомобиля начинает тянуть влево. Он попытался стабилизировать авто на проезжей части, однако не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В момент ДТП в автомобиле, кроме водителя, находились 37-летняя супруга водителя, которая была пристегнута ремнем безопасности, а также 9-летняя и 5-летняя дочери водителя, перевозившиеся на заднем пассажирском сиденье в детских удерживающих устройствах.

В результате аварии 5-летняя дочь водителя получила закрытый перелом руки и госпитализирована в Барановичскую городскую больницу. Водитель и остальные пассажиры автомобиля не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка.
БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 26 августа. В ДТП на трассе М1 пострадала пятилетняя девочка. Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 26 августа в 17.10 на 215-м километре...
 
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