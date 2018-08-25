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Дожди прогнозируются 27 августа в Беларуси

26.08.2018 12:12 — Новости Общества | БелТА  
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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди прогнозируются 27 августа в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Прогнозируются дожди, в отдельных районах - сильные. Местами возможны грозы. Ветер северный умеренный, при грозах - порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 10-16 градусов выше нуля, по юго-востоку - до плюс 19 градусов. Во второй половине дня ожидается 18-24 градусов тепла, по северу страны - 15-17 градусов, в юго-восточных районах - до плюс 25-30 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди прогнозируются 27 августа в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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