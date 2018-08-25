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Дожди, ветер северный. В понедельник в Беларуси заметно похолодает
26.08.2018 13:52 — Новости Общества | Tut.by
В понедельник в Беларуси в большинстве областей заметно похолодает, пройдут дожди. Как
В Бресте также облачно с прояснениями. Ночью временами дождь, возможна гроза. Днем без существенных осадков. Температура воздуха +19..+21°C, ветер северный.
В Витебске облачно, временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха +18..+20°C, ветер северный.
В Гомеле в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +28..+30°C, ветер северный.
В Гродно будет облачно с прояснениями. Ночью временами дождь, возможна гроза. Днем без осадков. Температура воздуха +18..+20°C, ветер северный.
В Могилеве по прогнозу переменная облачность. Во второй половине дня дождь, возможна гроза. Температура воздуха +24..+26°С, ветер северный.
Б
рест
Витебск
Гомель
Гродно
Могилев
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В понедельник в Беларуси в большинстве областей заметно похолодает, пройдут дожди.
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