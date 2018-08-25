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Дожди, ветер северный. В понедельник в Беларуси заметно похолодает

26.08.2018 13:52 — Новости Общества | Tut.by  
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В понедельник в Беларуси в большинстве областей заметно похолодает, пройдут дожди. Как сообщает Белгидромет, в Минске завтра облачно с прояснениями, временами дожди (вероятность осадков 85-95%), ночью возможна гроза. Температура воздуха  +18+20°C, ветер северный,  4-9 м/с.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Бресте также облачно с прояснениями. Ночью временами дождь, возможна гроза. Днем без существенных осадков. Температура воздуха  +19..+21°C, ветер северный. 

В Витебске облачно, временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха  +18..+20°C, ветер северный.

В Гомеле в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха  +28..+30°C, ветер северный.

В Гродно будет облачно с прояснениями. Ночью временами дождь, возможна гроза. Днем без осадков. Температура воздуха  +18..+20°C, ветер северный.

В Могилеве по прогнозу переменная облачность. Во второй половине дня дождь, возможна гроза. Температура воздуха  +24..+26°С, ветер северный.

Б

рест

Витебск

Гомель

Гродно

Могилев

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В понедельник в Беларуси в большинстве областей заметно похолодает, пройдут дожди.
 
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