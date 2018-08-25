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Минлесхоз: Пожар на Ольманских болотах полностью локализован

26.08.2018 15:21 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 26 августа. Крупное возгорание на болотистой местности вблизи деревни Ольманы Столинского района полностью локализовано, сообщает пресс-служба Минлесхоза Беларуси.

На тушении пожара были задействованы больше сотни работников государственной лесной охраны, несколько единиц гусеничных болотоходов, а также авиация МЧС.

Возгорание было обнаружено 24 августа директором Полесского лесхоза во время патрулирования местности. Сразу же после этого работники государственной лесной охраны приступили к ликвидации очага. Операцией лично руководил первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик, который незамедлительно выехал на место происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

25 августа на помощь лесоводам пришла авиация МЧС. При этом работа по локализации возгорания осложнялась погодными условиями: засухой и сильным ветром.

Как уже сообщалось ранее, вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности. Данная местность пользуется популярностью среди ягодников, источником пожара могла стать непогашенная сигарета.

На данный момент работники государственной лесной охраны определяют площадь, пройденную огнем, подсчитывают ущерб.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 августа. Крупное возгорание на болотистой местности вблизи деревни Ольманы Столинского района полностью локализовано, сообщает пресс-служба Минлесхоза...
 
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