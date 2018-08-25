Ждать нельзя оперировать: план действий при миоме матки от врача-гинеколога

Миома матки — диагноз, который способен вызвать панику у любой женщины. Чаще всего специалисты обнаруживают новообразование случайно при гинекологическом осмотре или УЗИ, так как у большинства пациенток заболевание протекает бессимптомно. Это один из наиболее распространенных типов доброкачественных опухолей у женщин репродуктивного возраста от 30 и до 50 лет.



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Почему возникает миома матки, можно ли вылечить опухоль консервативными методами и когда без хирургического вмешательства не обойтись? Влияет ли заболевание на возможность зачатия и беременность, не лучше ли сразу удалить миому? На эти и другие вопросы в новом выпуске проекта «Женское здоровье» ответит врач-гинеколог Наталья Мороз.

Начало прямого эфира на портале TUT.BY — 28 августа в 15.00.

Вы можете задать свой вопрос специалисту: пишите на электронную почту air@tutby.com с пометкой «Женское здоровье».

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .