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Ждать нельзя оперировать: план действий при миоме матки от врача-гинеколога
26.08.2018 16:00 — Новости Общества | Tut.by
Миома матки — диагноз, который способен вызвать панику у любой женщины. Чаще всего специалисты обнаруживают новообразование случайно при гинекологическом осмотре или УЗИ, так как у большинства пациенток заболевание протекает бессимптомно. Это один из наиболее распространенных типов доброкачественных опухолей у женщин репродуктивного возраста от 30 и до 50 лет.
Почему возникает миома матки, можно ли вылечить опухоль консервативными методами и когда без хирургического вмешательства не обойтись? Влияет ли заболевание на возможность зачатия и беременность, не лучше ли сразу удалить миому? На эти и другие вопросы в новом выпуске проекта «Женское здоровье» ответит врач-гинеколог Наталья Мороз.
Начало прямого эфира на портале TUT.BY — 28 августа в 15.00.
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Почему возникает миома матки, можно ли вылечить опухоль консервативными методами и когда без хирургического вмешательства не обойтись?
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