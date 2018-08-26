В Шклове отлов животных забрал домашнюю кормящую кошку - и она пропала

Жительница Шклова говорит, что ловцы животных забрали ее рыжую кошку по кличке Персик. Причем в клетках спецавтопредприятия, куда помещают отловленных животных, питомицы не оказалось. Коммунальники говорят, что кошка убежала еще в Шклове. И напомнили, что должны делать хозяева животных, чтобы тех не посчитали бездомными.



Та самая пропавшая в Шклове рыжая кошка.

Отлов бездомных котов в Шклове был в минувшую среду, 22 августа. Заявку могилевскому спецавтопредприятию отправил шкловский жилкомхоз. Отлов котов проходил на улице Парковой.

— Наша кошка живет в квартире, но гулять ходит на улицу. Там она спокойно делает «свои дела» и возвращается. Кошка недавно родила котят, еще кормит их молоком. И тут — отлов, когда нас не было дома, — рассказывает шкловчанка Ольга.

По ее словам, она поехала на следующий день в спецавтопредприятие в Могилев, где содержатся отловленные животные. Там ее кошки не оказалось — были только 8 котов, и некоторых из них она наглядно знает. А даже если бы ее Персик там была, животное ей бы не отдали без документов о регистрации.

— Четыре котенка умерли бы, но ситуацию спасла наша вторая кошка. Она их кормит. Она тоже недавно родила, но котята были мертвы, — сказала Ольга.

Пропавшая кошка Персик была без ошейника с жетоном — их сняли, чтобы не травмировать котят. И это оказалось фатальной ошибкой.

В спецавтопредприятии пояснили, что в Шклове в среду действительно отловили около десятка котов. Причем в процессе кто-то из местных жителей начал скандалить с ловцами так, что пришлось вызывать милицию. Во время конфликта «какая-то рыжая кошка» сбежала.

— Да, к нам после приезжали женщины, но их кошки в клетках не было, — подтвердили в САПе. И подчеркнули, что все отловленные животные при поступлении сначала попадают к ветеринару, а затем с его одобрения находятся в клетках до 5 дней — ждут, пока объявятся хозяева. Если за ними не приходят, животных усыпляют.

В САПе также подчеркнули, что бездомным считается любое животное, пусть даже «в ошейнике и с медалями», если оно находится на улице без хозяина. Однако ловцы чаще всего не забирают котов с ошейниками — обычными или против блох, так как это. как правило, домашние животные, и хозяева будут их искать.

Коммунальники советуют регистрировать домашних животных. Причем для жителей частного сектора эта процедура бесплатная. С лета САП не только регистрирует животных и выдает номерные жетоны, но и делает прививки от бешенства.

Ольга говорит, что соседи видели, как от ловцов сбегали коты, но ее Персика среди них не было. Шкловчанка надеется, что ее кошка найдется. Для семьи ее потеря — трагедия.