Страхи президента, пенсии по-новому, очередные бонстики и спасенный малыш - все за выходные

Доброе утро!

Хотя можно ли назвать добрым утро после последних выходных лета, которые р-р-р-аз — и унесли с собой солнце и тепло?.. В ближайшие дни будет холодно и дождливо (а Брест-то затопило еще в субботу), утепляйтесь и не забывайте зонты! А пока давайте вспомним, чем нас радовали и огорчали прошедшие суббота и воскресенье.





ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Сочи обсудил, оказывается, не только двусторонние отношения, но и отношения России с США и их влияние на будущее Беларуси. А еще поделился своими страхами за нашу страну и объяснил белорусам нефтяные претензии России . Ну и признался: Россия и Беларусь друг для друга — ангелы-хранители. Но иногда между ними «искрит» .

А новый министр экономики рассказал, что Беларусь скорректировала прогноз социально-экономического развития на 2019 год — он стал скромнее. В чем причины и станем ли мы зарабатывать вожделенную тысячу в месяц — читайте здесь .

Но ладно зарплата — теперь нам с вами предлагают самостоятельно заботиться о своих пенсиях! Как это может работать — рассказываем здесь . И предупреждаем: систему могут сделать добровольно-принудительной. А еще в ведомстве задумались, не слишком ли много у нас должностей, занимать которые можно только при наличии диплома о высшем образовании? «Далеко ходить не будем, посмотрим на финансовую сферу. Нужно ли высшее образование человеку, принимающему коммунальные платежи в банке или сидящему на обмене валюты?» Систему подготовки кадров хотят обновить .

Если с операторами в банках стало более-менее понятно, то подходы в стране к бизнесменам, похоже, с приходом нового вице-премьера изменятся: Александр Турчин уверен, что даже «проштрафившихся» представителей бизнеса не стоит сажать за решетку, пока идет следствие . «Есть имущество — наложили арест. Есть залог, есть подписка о невыезде, разные формы, пожалуйста. Следствие идет, бизнес работает. Есть решение суда, что должен доплатить — пожалуйста, пусть платит. Это даст очень серьезный стимул — пропадет страх, что за какую-то ошибку следует очень серьезная расплата. Наказание должно быть неотвратимым, но соразмерным». Так и хочется напомнить: а ведь мы — и не только мы! — сто раз об этом говорили!

Кстати, после смены правительства мы решили посмотреть, сколько в нем осталось старожилов. Августовской отставкой прервалась госкарьера двух из трех правительственных долгожителей, Владимира Семашко и Василия Жарко. На высших должностях в вертикали (не ниже министра) первый проработал 17 лет, второй — 13. Теперь реальный старожил в правительстве один — и вот кто это .

Более суток на Полесье горели Ольманские болота. Тушение пожара осложнялось погодными условиями: засухой и сильным ветром. На помощь лесникам пришли спасатели — помогала тушить и авиация МЧС . В воскресенье пожар наконец-то удалось полностью локализовать .

Опять подорожало топливо — и опять на копейку. На этой неделе, кстати, будут дорожать и сигареты.

И прекрасные новости! Наша Арина Соболенко завоевала первый титул в карьере на турнире в Нью-Хейвене — и уже завтра займет рекордную для себя 20-ю позицию в мировом рейтинге. А ведь еще год назад она была за пределами топ-100. Объясняем, как так вышло — и вот как вспоминает путь к первому титулу сама наша спортсменка. Браво, Арина! Теперь первая ракетка Беларуси впервые сыграет в основной сетке открытого чемпионата США в статусе сеяной теннисистки — впервые на турнирах серии «Большого шлема». Вот вам расклады для Арины и других белорусских теннисисток на US Open-2018 (призовой фонд — 53 млн долларов), которые стартуют уже сегодня.





ПОПУЛЯРНОЕ

Орша в выходные вышла уже на третий подряд после президентского разноса субботник. На вопрос о том, каково это — работать третьи выходные, оршанцы ну очень выразительно молчат. И говорят, что на оршанских заводах практически живут сотрудники Госконтроля, а город в целом не изменился. Разве что улицы чище стали. Вроде бы . Хотя в Бобруйске улицы тоже вроде бы чистые — а дворников все равно лишили премии. Те считают, что несправедливо . «У меня за июль зарплата 200 рублей. 100 отдам за квартиру и на что мне жить? А должна была около 400 получить», — возмущается одна из женщин.

Те, кому зарплату пока еще платят, возможно, как раз сейчас раздумывают над сменой автомобиля. Тогда этот текст для вас: мы прошли по столичному авторынку и посмотрели, что и почем продают здесь — и есть ли все же смысл ехать за авто в Россию .

Еще у нас вышли очередные «Замечательные дома белорусов». Мало кто знает, что под Минском два Городища. Одно считается элитным, оно с северо-восточной стороны, за Королевым Станом. Второе к элите себя не относит — оно на юго-западе, за Озерцом. Мы решили для начала посмотреть «неэлитное», то, что за Озерцом, всего в семи километрах от кольцевой — и, знаете, там мило .

А от таких новостей у нас обычно слезы на глаза наворачиваются — от счастья и восхищения руками белорусских врачей. В «Мать и дитя» наши медики спасли малыша весом — вы только представьте! — 640 граммов. Он родился на 25-й неделе, выжил, окреп — и уже лежит в палате вместе с мамой . Это ли не чудо?!





И немного красоты напоследок. В субботу прошел финал конкурса «Мисс Минск — 2018». За корону боролась 21 девушка. Мастер по маникюру, тестировщик, финансист, учительница музыки, прошлогодняя «Мисс Жлобин»… Участие было платным, и, возможно, поэтому к цифрам в паспорте и на весах организаторы отнеслись лояльно. Так, одной из участниц было 38 лет, другая носит 48 размер одежды и ничуть не стесняется своего тела. Кому достался титул главной красавицы столицы — в нашем репортаже .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Пока вы все это читаете, ветки садов родины ломятся от яблок. Буквально. 2018-й принес небывалый урожай — и мы попытались понять, куда вам деть свои личные яблоки и что с урожаем будет делать страна . Вариантов у нас много: «Из яблок знаешь, сколько блюд приготовить можно? А ну, считай: яблоко свежее, сушеное, запеченное, жареное. Яблочные чипсы, варенье, компот, сок, джем. Пирог с яблоками, блинчики с яблоками и творогом, яблочные драники, пирожки, пастила, печенье…» Шутим-шутим.





Пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич в полете вокруг света уже более недели. К утру субботы их Cessna 182T пролетела 9 тысяч километров. 43 часа пилоты провели в воздухе. Это треть маршрута. Во время самого тяжелого перелета из Тынды в Магадан пилоты рассказали нашим пользователям про свой быт — да-да, туалет, еда, зарядка и вот это вот негероическое все .

Родители, ахтунг! В Минске презентовали пятую коллекцию бонстиков. Тема сейчас выбрана серьезная. Это герои мифов и легенд Беларуси — всего 24 персонажа, за достоверность каждого из которых можно не беспокоиться. Итак, знакомьтесь — Лясун, Гаюн, Жыж, Капялюшык, Вадзянік, Цмок, Вазіла и другие .

Под Минском профессиональные команды пиротехников боролись за Гран-при Международного фестиваля фейерверков «Навальнiца». Как это было — в наших по-настоящему огненных фото и видео . А в Жодино тем временем прошел экстремальный забег, во время которого участники спасались от «зомби», — тоже очень крутые моменты были .





В воскресенье в Минске простились с основателем БелаПАН и поэтом Алесем Липаем . «Алесь быў адным з тых, хто ішоў у журналісцкім авангардзе. Гэта быў беларускі чалавек. Шчыра беларускі. Не з тых, хто любіць у Фэйсбуку рваць кашулю на грудзях, даказваючы сваю свядомасць. У Алеся беларускасць ішла знутры», — говорили у гроба друзья. В последний путь Липая проводили под аплодисменты. Похоронен поэт и основатель БелаПАН в Руденске, рядом с могилами матери и сестры.

25 жніўня пісьменніку Уладзіміру Арлову споўнiлася 65 гадоў. Сам спадар Уладзімір за мяжой, пагутарыць з ім нельга — а павіншаваць хочацца. Таму мы вырашылi сабраць яскравыя цытаты з інтэрв'ю розных гадоў , якія распавядаюць пра жыццё і прынцыпы пісьменніка яго ж словамі.

Все новости субботы, 25 августа

Все новости воскресенья, 26 августа

Кстати. Если вы только недавно «топите» за здоровое питание, то наверняка тоже иногда путаетесь, что нужно есть и в каких количествах. Озадачим вас еще больше: важно также когда именно вы едите (а еще не все полезные продукты одинаково полезны! ). Тихо-тихо, не негодуйте — вот здесь у нас все по полочкам . И помните: лета осталось — кот наплакал, берегите каждый день!

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