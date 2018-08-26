Страхи президента, пенсии по-новому, очередные бонстики и спасенный малыш - все за выходные

Хотя можно ли назвать добрым утро после последних выходных лета, которые р-р-р-аз — и унесли с собой солнце и тепло?.. В ближайшие дни будет холодно и дождливо (а Брест-то затопило еще в субботу), утепляйтесь и не забывайте зонты! А пока давайте вспомним, чем нас радовали и огорчали прошедшие суббота и воскресенье.
А новый министр экономики рассказал, что Беларусь скорректировала прогноз социально-экономического развития на 2019 год — он стал скромнее. В чем причины и станем ли мы зарабатывать вожделенную тысячу в месяц — читайте здесь.
Но ладно зарплата — теперь нам с вами предлагают самостоятельно заботиться о своих пенсиях! Как это может работать — рассказываем здесь. И предупреждаем: систему могут сделать добровольно-принудительной. А еще в ведомстве задумались, не слишком ли много у нас должностей, занимать которые можно только при наличии диплома о высшем образовании? «Далеко ходить не будем, посмотрим на финансовую сферу. Нужно ли высшее образование человеку, принимающему коммунальные платежи в банке или сидящему на обмене валюты?» Систему подготовки кадров хотят обновить.
Если с операторами в банках стало более-менее понятно, то подходы в стране к бизнесменам, похоже, с приходом нового вице-премьера изменятся: Александр Турчин уверен, что даже «проштрафившихся» представителей бизнеса не стоит сажать за решетку, пока идет следствие. «Есть имущество — наложили арест. Есть залог, есть подписка о невыезде, разные формы, пожалуйста. Следствие идет, бизнес работает. Есть решение суда, что должен доплатить — пожалуйста, пусть платит. Это даст очень серьезный стимул — пропадет страх, что за какую-то ошибку следует очень серьезная расплата. Наказание должно быть неотвратимым, но соразмерным». Так и хочется напомнить: а ведь мы — и не только мы! — сто раз об этом говорили!
Кстати, после смены правительства мы решили посмотреть, сколько в нем осталось старожилов. Августовской отставкой прервалась госкарьера двух из трех правительственных долгожителей, Владимира Семашко и Василия Жарко. На высших должностях в вертикали (не ниже министра) первый проработал 17 лет, второй — 13. Теперь реальный старожил в правительстве один — и вот кто это.
Более суток на Полесье горели Ольманские болота. Тушение пожара осложнялось погодными условиями: засухой и сильным ветром. На помощь лесникам пришли спасатели — помогала тушить и авиация МЧС. В воскресенье пожар наконец-то удалось полностью локализовать.
Орша в выходные вышла уже на третий подряд после президентского разноса субботник. На вопрос о том, каково это — работать третьи выходные, оршанцы ну очень выразительно молчат. И говорят, что на оршанских заводах практически живут сотрудники Госконтроля, а город в целом не изменился. Разве что улицы чище стали. Вроде бы. Хотя в Бобруйске улицы тоже вроде бы чистые — а дворников все равно лишили премии. Те считают, что несправедливо. «У меня за июль зарплата 200 рублей. 100 отдам за квартиру и на что мне жить? А должна была около 400 получить», — возмущается одна из женщин.
Те, кому зарплату пока еще платят, возможно, как раз сейчас раздумывают над сменой автомобиля. Тогда этот текст для вас: мы прошли по столичному авторынку и посмотрели, что и почем продают здесь — и есть ли все же смысл ехать за авто в Россию.
Еще у нас вышли очередные «Замечательные дома белорусов». Мало кто знает, что под Минском два Городища. Одно считается элитным, оно с северо-восточной стороны, за Королевым Станом. Второе к элите себя не относит — оно на юго-западе, за Озерцом. Мы решили для начала посмотреть «неэлитное», то, что за Озерцом, всего в семи километрах от кольцевой — и, знаете, там мило.
И немного красоты напоследок. В субботу прошел финал конкурса «Мисс Минск — 2018». За корону боролась 21 девушка. Мастер по маникюру, тестировщик, финансист, учительница музыки, прошлогодняя «Мисс Жлобин»… Участие было платным, и, возможно, поэтому к цифрам в паспорте и на весах организаторы отнеслись лояльно. Так, одной из участниц было 38 лет, другая носит 48 размер одежды и ничуть не стесняется своего тела. Кому достался титул главной красавицы столицы — в нашем репортаже.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Пока вы все это читаете, ветки садов родины ломятся от яблок. Буквально. 2018-й принес небывалый урожай — и мы попытались понять, куда вам деть свои личные яблоки и что с урожаем будет делать страна. Вариантов у нас много: «Из яблок знаешь, сколько блюд приготовить можно? А ну, считай: яблоко свежее, сушеное, запеченное, жареное. Яблочные чипсы, варенье, компот, сок, джем. Пирог с яблоками, блинчики с яблоками и творогом, яблочные драники, пирожки, пастила, печенье…» Шутим-шутим.
В воскресенье в Минске простились с основателем БелаПАН и поэтом Алесем Липаем. «Алесь быў адным з тых, хто ішоў у журналісцкім авангардзе. Гэта быў беларускі чалавек. Шчыра беларускі. Не з тых, хто любіць у Фэйсбуку рваць кашулю на грудзях, даказваючы сваю свядомасць. У Алеся беларускасць ішла знутры», — говорили у гроба друзья. В последний путь Липая проводили под аплодисменты. Похоронен поэт и основатель БелаПАН в Руденске, рядом с могилами матери и сестры.
25 жніўня пісьменніку Уладзіміру Арлову споўнiлася 65 гадоў. Сам спадар Уладзімір за мяжой, пагутарыць з ім нельга — а павіншаваць хочацца. Таму мы вырашылi сабраць яскравыя цытаты з інтэрв'ю розных гадоў, якія распавядаюць пра жыццё і прынцыпы пісьменніка яго ж словамі.