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Картина выходных: Лукашенко о переговорах в Сочи, победа Соболенко и часы с "Титаника"
27.08.2018 07:35 — Новости Общества | БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 25-26 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко в
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что пока не определился с кандидатурой нового
Минск и Москва договорились до конца года отработать
Белорусская калийная компания подписала
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Возможность первоочередного
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Умер американский сенатор
СЕГОДНЯ
Анонсы на 27 августа
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Европейский комиссар по вопросам охраны здоровья и безопасности продовольственных продуктов Витянис Андрюкайтис посетит 27 августа Минск. Во время визита он планирует встретиться с заместителем премьер-министра Михаилом Русым, министром здравоохранения Валерием Малашко, заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко и замминистра сельского хозяйства и продовольствия - директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О готовности учреждений образования к новому учебному году" (Турчин Дмитрий Николаевич - начальник Управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 12.00.
Праздничное мероприятие "День первоклассника" пройдет в 11.00 в кинотеатре "Пионер". В программе: концерт, показ мультипликационного фильма, вручение подарков (портфели, наполненные школьными принадлежностями) 150 первоклассникам.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 28 августа
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
130 лет назад родился Петров Георгий Николаевич, белорусский пианист, хормейстер, дирижер и педагог, заслуженный артист Казахстана (1942), заслуженный деятель искусств Беларуси (1949). С 1923 г. концертмейстер хора в Гомеле, с 1927 г. преподаватель Минского музыкального техникума. С 1932 г. преподавал в Белорусской консерватории. Один из организаторов и педагогов Белорусской студии оперы и балета. Работал главным хормейстером и дирижером Государственного театра оперы и балета Беларуси. Умер в 1960 г.
100 лет назад родился Пенкрат Михась (Михаил Михайлович), белорусский писатель. Работал в редакциях республиканских газет, в журнале "Вожык". Автор сатирических и юмористических сборников прозы "Простые люди", "Полынь и цветы", "Любовь в квадрате" и др. Издал книги для детей. Умер в 2001 г.
155 лет назад родился Блондель Андре, французский физик, изобретатель осциллографа. Умер в 1938 г.
100 лет назад родилась Пушкарева Любовь Васильевна, актриса МХАТ, народная артистка РСФСР. Умерла в 2011 г.
75 лет назад родилась Заворотнюк Валентина Борисовна, российская театральная актриса, народная артистка России (1993).
70 лет назад родилась Гундарева Наталья Георгиевна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1986). Снималась в фильмах "Сладкая женщина", "Однажды двадцать лет спустя", "Одиноким предоставляется общежитие" и других. Лауреат многих престижных премий. Умерла в 2005 г.
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ВЧЕРА Картина выходных. 25-26 августа Читать далее на сайте БелТА
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