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Строительство Петриковского горно-обогатительного комбината завершено почти на 70%
27.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство Петриковского горно-обогатительного комбината завершено почти на 70%. Об этом 26 августа в эфире телеканала ОНТ заявил генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, сообщает БЕЛТА.
Новый горно-обогатительный комбинат начнет работу в 2019 году. «Работы завершены практически на 70%. В этом году заканчивается проходка стволов, ведется строительство обогатительной фабрики», — отметил Иван Головатый.
Уже сегодня для работников ГОК строится жилье. К этому времени готовы два жилых дома, в 2018 году планируется начать строительство еще около 200 квартир и детского сада. В следующем году планируется сдать 300 квартир.
Возведение Петриковского ГОК является самым масштабным инвестиционным проектом ОАО «Беларуськалий» за всю его современную историю. Проект предполагает строительство рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики. Срок сдачи в эксплуатацию первой очереди объекта — декабрь 2019 года. Выход на проектную мощность, которая составит 1,5 млн т хлорида калия в год, в 2021 году. Планируется, что к 2025 году мощность комбината вырастет до 3 млн т хлорида калия в год.
Белорусские калийные удобрения сейчас поставляются в 138 стран мира. На долю Беларуси на калийном рынке приходится 20%.
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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство Петриковского горно-обогатительного комбината завершено почти на 70%. Об этом 26 августа в эфире телеканала ОНТ заявил...
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