"Удача в придачу!" Победительница конкурса "Учитель года-2017" Светлана Румянцева определит главного счастливчика 83-го тура игры

Еще древнегреческий историк Геродот говорил, что "людям, решившимся действовать, обыкновенно бывают удачи". Что ж, если это не подтверждают столетия, прошедшие со времени высказывания, то точно доказывает игра "Удача в придачу!" . И пускай невозможно предугадать, станет ли единственный код "тем самым" или правило "больше кодов – больше шансов на выигрыш" принесет вам досрочную победу, главное использовать все возможности. Да и как можно не испытывать азарта, когда самая обычная покупка в магазине, например, шоколадка или баночка горчицы, может принести столичную квартиру или один из пяти стильных автомобилей!

Так или иначе, не успели победители 82-го тура игры получить заветные ключи от своих призов и принять поздравления от всех родных и близких, а "Евроопт" вновь торопится осчастливить своих покупателей! Уже в этот вторник, 28 августа, победитель Республиканского конкурса профессионального мастерства "Учитель года — 2017" Светлана Румянцева разрешит интригу, кто же станет обладателем главного суперприза – минской квартиры в жилом комплексе "Променад" по адресу ул. Ильянская, 10. Согласитесь, о жилье в престижном районе, рядом с "Минск-Ареной" и водохранилищем Дрозды, да еще и стоимостью почти 122 тысячи рублей (что около 60 тысяч долларов в эквиваленте) мечтает каждый!

Кроме того, в этом туре гонцами Фортуны станут белорусская исполнительница индийских песен Светлана Агарвал, руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев, а также Сергей Шостак, который выиграл квартиру в прошлом, 82-м, туре игры. Именно с их легкой руки будут определены имена очередных владельцев шикарных внедорожников! 5 стильных "Хендэ Крета", стоимостью почти 34 тысячи рублей каждый, отправятся в разные уголки Беларуси, чтобы радовать своих новых хозяев. Не забудем и про розыгрыш более 20 000 денежных призов. Можно с уверенностью заявить: счастливых победителей в "Удаче в придачу!" будет действительно много!

Сегодня на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет размещен список всех зарегистрированных участников предстоящего розыгрыша и их игровых кодов, полученных за 83-й тур – с 20 по 26 августа включительно. А уже завтра после розыгрыша там же можно будет найти список всех победителей!

Не забудьте, что отныне розыгрыши проходят в обновленной студии! Стильная, колоритная, в ярких цветах – теперь шоу от "Евроопт" стало еще эффектнее!

За розыгрышем, который традиционно пройдет во вторник, можно наблюдать в минском ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 или в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и в официальных группах "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18:20! И не забывайте держать телефон наготове: вдруг в этот вторник звонок удачи раздастся именно в вашем доме?

Тем временем игра продолжается! И все игровые коды, полученные вами на этой неделе за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", будут 4 сентября претендовать на призы 84-го тура – деньги, внедорожники и квартиру в Минске!

Смотрите розыгрыш завтра, запасайтесь игровыми кодами для участия в следующем туре - и пускай вам обязательно повезет, как повезло уже огромному количеству участников игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"!