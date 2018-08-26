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Как выполнять до 1000 задач в месяц? Арт-директор Vizor Games - о своей работе

27.08.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Когда в ежедневнике тридцать задач на день и почти тысяча ― на месяц, кажется, что про сон можно забыть. Но если планируешь день с умом, 24 часов в сутках вполне хватает и на работу, и на учебу, и на семью. Вместе со школой иностранных языков Streamline мы поговорили с арт-директором компании по разработке игр Vizor Games Валерием Орловым и узнали, как найти время для всего на свете.

«Ни дня без компьютерных игр»


С Валерием мы встречаемся в субботу. Несмотря на выходной, наш герой — в офисе.

― Сегодня здесь пусто и можно спокойно доделать то, на что за неделю не хватило времени. Дома работается не так продуктивно, — объясняет герой. — Сейчас наша компания занимается крупным мультиплеерным проектом. Это игра про воинов для PC и PS4. Пока проект находится на подготовительном этапе, но вскоре будем «наращивать мышцы». Этой осенью проведем первые закрытые онлайн-тесты с реальными игроками.

Vizor Games известна играми «Зомби Ферма», «Клондайк», «Рыцари и Принцессы». Свою карьеру в компании герой начинал как концепт-художник — это тот, кто отрисовывает персонажей, артефакты, камни и прочие детали в играх. Уже после этого карьера пошла в гору — и Валерий стал арт-директором.

― Сейчас я не рисую, а продумываю визуальную составляющую игры: ее персонажей, место действия, различные предметы вроде артефактов, оружия и доспехов. Также я помогаю художникам соблюдать единый стиль проекта. Например, слежу, чтобы в средневековом мире не было фантастических героев, — объясняет герой. — У меня в копилке уже около 20 завершенных проектов. Это игры абсолютно разных жанров: казуальные, социальные, «стрелялки», RPG. Хотелось бы выпустить проект, который будет известен во всем мире и популярен среди игроков. 

По образованию Валерий ― художник-реставратор. Однако однажды он словил себя на мысли, что хочет заниматься именно компьютерными играми.

― Помню, меня маленького оставили одного дома. Родители вернулись, а вся стена в комнате разрисована. Так начался мой творческий путь, — улыбается парень. — При выборе профессии я почему-то долго метался между спортом (с детства увлекаюсь плаванием) и военным делом, но в последний момент решил пойти на художника. Во время учебы занимался реставрацией икон, фресок, настенной живописи в храмах. Знания древнего и современного искусства очень помогают мне в работе. Студентом я, помимо прочего, проходил практику в музеях. Поэтому сейчас мне легче создавать исторические сеттинги (миры, в которых происходит действие компьютерной игры. — Прим. TUT.BY). Я имею представление о средневековом оружии, доспехах, ведь когда-то трогал их сам.


Валерий не исключает, что в будущем продолжит заниматься реставрацией или живописью. Но сегодня на это практически не остается времени, даже в качестве хобби.

― Вот когда буду седовласым стариком, обвешанным внуками, ― продолжу творить. А пока посвящаю себя работе. В игровой индустрии художники максимально реализуют свой потенциал, ведь можно попробовать себя в анимации, 3D-моделировании и других направлениях. Уровень игр постоянно растет. В нашей сфере профессиональные художники ― ценные сотрудники. Доработать технические моменты несложно. А хороший вкус и художественное видение есть не у каждого, — считает собеседник.

Ни один рабочий день Валерия не обходится без компьютерных игр.

― Надо самому опробовать разные проекты, чтобы хорошо ориентироваться в своей области. Из того, что нравится мне, могу выделить серию стратегий Age of Empires и Uncharted.

Отслеживание мировых трендов помогает «оставаться в тонусе». Арт-директор признается, что его мотивируют амбициозные проекты и постоянная необходимость работать на максимум.

― Компьютерная графика на постсоветском пространстве сильно отстает от западной. Приходится догонять ее семимильными шагами и пыхтеть круглосуточно. Но я люблю, когда мне бросают вызов, — заявляет Валерий.

«По дороге на работу слушаю американское радио»

Еще один вызов Валерий бросил себе этим летом — выучить иностранный язык.

― В первую очередь английский мне нужен для себя. Например, когда приезжаешь на международные конференции, хочется поговорить с иностранными коллегами. К тому же, новые знания для работы черпаю из англоговорящей среды.

В Visor Games есть бесплатные группы английского для сотрудников. Однако Валерий выбрал персональные занятия.


― В Streamline я занимаюсь с преподавателем индивидуально три раза в неделю. Очень благодарен, что меня максимально загружают домашними заданиями. Смотрю фильмы на английском, а по дороге на работу слушаю американское радио. Стараюсь как можно глубже погрузиться в языковую среду. Когда подписываешь договор в школе, на самом деле заключаешь соглашение с самим собой: обещаешь много и усердно учиться. У меня никогда не было языкового барьера: могу свободно говорить, даже обладая маленьким запасом слов. А вот с грамматикой мы давно сражаемся. Надеюсь, что я этот бой выиграю, — улыбается парень.

Добавить в свой плотный график еще и учебу Валерия побудило маленькое дорожное приключение за границей.

― Во время поездки в Сан-Франциско мы отправились в велопутешествие через мост Золотые Ворота. Неожиданно у меня пробило колесо. Моя группа уехала дальше, а на мосту — понятное дело — сервиса по обслуживанию велосипедов нет. Пришлось общаться с местными жителями, объяснять ситуацию. В итоге мне дали номер телефона, по которому я все же смог договориться о ремонте. Тест на стрессоустойчивость я сдал, но убедился: знание иностранного просто необходимо.

В дополнение к английскому художник мечтает когда-нибудь выучить если не все, то хотя бы несколько ключевых славянских языков.

― Сейчас я владею русским, белорусским и украинским. Хотелось бы знать чешский, польский, болгарский. Думаю, язык — интересный культурный пласт, который поможет лучше понять другие народы.

«Нас трудно выгнать в отпуск»

Конечно, не весь день Валерия занят только делами. Например, каждое его утро начинается с детского смеха.

― Около девяти утра маленькие пальчики тыкают мне в щеку. Это означает «папа, подъем», — улыбается герой. — Мы вместе с дочкой играем и делаем зарядку. Затем начинается неистовая круговерть событий под названием рабочий день. После шести вечера ― вторая часть работы, только уже над собой. Сюда входят занятия английским языком и плавание в бассейне. Выходные мы с супругой разделили пополам: «день папы» и «день мамы». В субботу я уделяю время саморазвитию, а в воскресенье занимаюсь домашними делами.


Чтобы все успевать, арт-директор делит свои дела на краткосрочные и долгосрочные.

― Краткосрочные задачи я называю «блицкриг»: они требуют быстрого решения. После этого можно спокойно заниматься долгосрочными целями ― работой над проектами и саморазвитием. Если выполнять лишь долгосрочные дела и забыть про легкие задачи ― ничего успеешь, — делится секретом герой. — Я планирую свой день с вечера: составляю список дел, а затем вычеркиваю их по мере выполнения. По моим подсчетам, в месяц получается от 600 до 1000 задач. Из них 70% ― дела по работе: кому-то позвонить, что-то обсудить или подписать. Остальные задачи связаны с семьей: съездить в магазин, убрать в квартире и прочее.

Художник предупреждает: тайм-менеджмент ― вещь индивидуальная.

― Планирование зависит от специфики вашей работы, типа задач и даже особенностей организма. Не стоит следовать чужим принципам по организации времени. Лучше разработать собственную систему на основе уже существующих, — советует Валерий.

Отдыхает герой редко, но признается, что почти в этом не нуждается.

― Работа ― это мое хобби. Устаю я скорее физически, но точно не эмоционально. Мы все делаем с любовью и самоотдачей. Бывает, нас даже трудно выгнать в отпуск. Из-за этого наши юристы часто недовольны, ведь по закону мы обязаны отдыхать, — смеется Валерий.


— На мой взгляд, отдых ― это вовсе не смена вида деятельности, а просто состояние, когда тебе хорошо. Кто-то проводит время с близкими, кто-то ходит в спортзал. Я же отдыхаю, занимаясь любимым делом.

Партнер материала:


Иностранный язык не только помогает преодолеть застенчивость, развивает мозг, но и сохраняет ясность ума в очень зрелом возрасте. Streamline — одна из крупнейших несетевых языковых школ Европы, здесь вас научат не лезть за словом в карман!

 
 
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Вместе со школой иностранных языков Streamline мы поговорили с арт-директором компании по разработке игр Валерием Орловым и узнали, как найти время для всего на свете....
 
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